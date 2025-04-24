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Trabzonspor U19 Takımı Salzburg maçına hazır! Tek hedef final

UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale kalma başarısı gösteren Trabzonspor U19 Takımı, Türk futbol tarihinde bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Turnuvada yarı finale yükselen tek Türk takımı olan bordo-mavililer, 25 Nisan Cuma günü TSİ 15.00’te Avusturya temsilcisi Salzburg ile karşı karşıya gelecek. Hedef kupanın bir ucundan tutacak sonucu alabilmek.

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Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 17:14 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 17:14
Trabzonspor U19 Takımı Salzburg maçına hazır! Tek hedef final

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Karşılaşma, İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'nde oynanacak. Mücadelede Belçikalı hakem Jasper Vergoote düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise Martijn Tiesters ve Michael Geerolf üstlenecek. Trabzonspor, bu kritik maçta galip gelirse, 28 Nisan Pazartesi günü finalde AZ Alkmaar - Barcelona eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Trabzonspor Inter'i 1-0 yenerek yarı finale yükselmişti (AA)Trabzonspor Inter'i 1-0 yenerek yarı finale yükselmişti (AA)

TRABZONSPOR'UN YARI FİNALE GİDEN YOLCULUĞU

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'ne 2. eleme turundan katıldı. Bu turda Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımını deplasmanda 3-1, sahasında ise 5-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

3. eleme turunda ise Bosna Hersek'in Sarajevo takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, sahasındaki 6-1'lik galibiyetle adını Son 32 Turu'na yazdırdı. Bu turda Juventus'u 1-0, Son 16 Turu'nda Atalanta'yı ise penaltılarla 5-3 mağlup eden Trabzonspor, çeyrek finalde ise güçlü rakibi Inter'i 1-0 yenerek tarihi yarı final biletini aldı.

Erol Can Çolak kurtardığı penaltıyla turu getiren isimlerden biri olmayı başardı (AA)Erol Can Çolak kurtardığı penaltıyla turu getiren isimlerden biri olmayı başardı (AA)

TEK HEDEF: ŞAMPİYONLUK

25-28 Nisan tarihleri arasında İsviçre'de düzenlenecek olan final etaplarında mücadele edecek Trabzonspor U19 Takımı, tamamı Türk futbolculardan oluşan kadrosuyla dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, yarı finale kalan tek Türk temsilcisi olarak kupayı Türkiye'ye getirmeyi hedefliyor.

Ekrem Terzi (AA)Ekrem Terzi (AA)

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Teknik direktör Eyüp Saka yönetimindeki Trabzonspor U19 Takımı, Salzburg karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Colovray Spor Merkezi'nde yapılan son idmanda bordo-mavililer, ısınma ve pas çalışmalarının ardından penaltı çalışmasıyla antrenmanı noktaladı.

Ekrem Terzi (AA)Ekrem Terzi (AA)

EYÜP SAKA: "HEDEFİMİZ FİNALE ÇIKMAK"
Maç öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Eyüp Saka, Salzburg eşleşmesinin de önceki maçlar gibi zorlu geçeceğini belirterek; "Saha içerisinde biz kendi çalışmalarımızı, oyunumuzu uygulayarak rakibe karşı neler yapabileceğimizi planlayarak, bu planlar üstünden giderek, taktik disipline uygun, düzenli bir takım olarak sahada olmak ve bugüne kadar başardığımız gibi bundan sonra da yine ilkleri başarmak ve finale çıkmak istiyoruz.

Her rakibe çok saygı duyuyoruz. Hiçbir rakip bir başkasından daha az değerli değil. Bana Trabzonspor-Barcelona finali yakışır gibi geliyor. İçimden ve gönlümden geçen o. Yaşayıp göreceğiz ama elimizden gelenin en iyisini yapacağımızın sözünü verebilirim.

Bu imza onlar için bir son değil, aslında bir başlangıç. Onlara bu başarıdan dolayı verilen bir şans, bir kapı açma diyebiliriz. Bundan sonra yapacakları futbol yaşantıları için çok daha değerli olacak. Dolayısıyla onları yönlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu imzalar futbol yaşantılarına başarı dolu kapılar açmış olur." ifadelerini kullandı.

Arda Öztürk (AA)Arda Öztürk (AA)

Trabzonspor U19'un savunma oyuncusu Arda Öztürk, maç öncesi büyük bir motivasyona sahip olduklarını dile getirip; "İki bordo-mavi takımın final oynaması çok güzel bir duygu olur. İnşallah biz de ilk şampiyonluğumuzu kazanır, ülkemize kupayı götürürüz. 14 yaşında Trabzonspor'dan içeriye girdim. Sağ olsun hocalarım, arkadaşlarım beni içlerine aldı. Çok sorun olmadı, bugünlere kadar geldik. İnşallah ilk önce Trabzonspor A takımına çıkmak gibi bir hedefim var. Orada kalıcı olup, kupalar kazandıktan sonra inşallah Ahmetcan (Kaplan) abim gibi Avrupa'ya giderim." dedi.

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