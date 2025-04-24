Trabzonspor U19 Takımı Salzburg maçına hazır! Tek hedef final

Ekrem Terzi (AA)

EYÜP SAKA: "HEDEFİMİZ FİNALE ÇIKMAK"

Maç öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Eyüp Saka, Salzburg eşleşmesinin de önceki maçlar gibi zorlu geçeceğini belirterek; "Saha içerisinde biz kendi çalışmalarımızı, oyunumuzu uygulayarak rakibe karşı neler yapabileceğimizi planlayarak, bu planlar üstünden giderek, taktik disipline uygun, düzenli bir takım olarak sahada olmak ve bugüne kadar başardığımız gibi bundan sonra da yine ilkleri başarmak ve finale çıkmak istiyoruz.

Her rakibe çok saygı duyuyoruz. Hiçbir rakip bir başkasından daha az değerli değil. Bana Trabzonspor-Barcelona finali yakışır gibi geliyor. İçimden ve gönlümden geçen o. Yaşayıp göreceğiz ama elimizden gelenin en iyisini yapacağımızın sözünü verebilirim.

Bu imza onlar için bir son değil, aslında bir başlangıç. Onlara bu başarıdan dolayı verilen bir şans, bir kapı açma diyebiliriz. Bundan sonra yapacakları futbol yaşantıları için çok daha değerli olacak. Dolayısıyla onları yönlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu imzalar futbol yaşantılarına başarı dolu kapılar açmış olur." ifadelerini kullandı.