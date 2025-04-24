Trabzonspor U19 Takımı Salzburg maçına hazır! Tek hedef final

Ekrem Terzi (AA)
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Teknik direktör Eyüp Saka yönetimindeki Trabzonspor U19 Takımı, Salzburg karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Colovray Spor Merkezi'nde yapılan son idmanda bordo-mavililer, ısınma ve pas çalışmalarının ardından penaltı çalışmasıyla antrenmanı noktaladı.
Ekrem Terzi (AA)
EYÜP SAKA: "HEDEFİMİZ FİNALE ÇIKMAK"
Maç öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Eyüp Saka, Salzburg eşleşmesinin de önceki maçlar gibi zorlu geçeceğini belirterek; "Saha içerisinde biz kendi çalışmalarımızı, oyunumuzu uygulayarak rakibe karşı neler yapabileceğimizi planlayarak, bu planlar üstünden giderek, taktik disipline uygun, düzenli bir takım olarak sahada olmak ve bugüne kadar başardığımız gibi bundan sonra da yine ilkleri başarmak ve finale çıkmak istiyoruz.
Her rakibe çok saygı duyuyoruz. Hiçbir rakip bir başkasından daha az değerli değil. Bana Trabzonspor-Barcelona finali yakışır gibi geliyor. İçimden ve gönlümden geçen o. Yaşayıp göreceğiz ama elimizden gelenin en iyisini yapacağımızın sözünü verebilirim.
Bu imza onlar için bir son değil, aslında bir başlangıç. Onlara bu başarıdan dolayı verilen bir şans, bir kapı açma diyebiliriz. Bundan sonra yapacakları futbol yaşantıları için çok daha değerli olacak. Dolayısıyla onları yönlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu imzalar futbol yaşantılarına başarı dolu kapılar açmış olur." ifadelerini kullandı.
Arda Öztürk (AA)
Trabzonspor U19'un savunma oyuncusu Arda Öztürk, maç öncesi büyük bir motivasyona sahip olduklarını dile getirip; "İki bordo-mavi takımın final oynaması çok güzel bir duygu olur. İnşallah biz de ilk şampiyonluğumuzu kazanır, ülkemize kupayı götürürüz. 14 yaşında Trabzonspor'dan içeriye girdim. Sağ olsun hocalarım, arkadaşlarım beni içlerine aldı. Çok sorun olmadı, bugünlere kadar geldik. İnşallah ilk önce Trabzonspor A takımına çıkmak gibi bir hedefim var. Orada kalıcı olup, kupalar kazandıktan sonra inşallah Ahmetcan (Kaplan) abim gibi Avrupa'ya giderim." dedi.