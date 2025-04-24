Trabzonspor tribünlerinden Filistin'e destek! "Savaş yok soykırım var"

Mücadelede bordo mavili ekibi desteklemek için gelen taraftarlar, tribünde Gazze için pankartlar açtı.

Trabzonspor ile Göztepe , Galatasaray'ın rakibi olabilmek için karşı karşıya geldi.

Pankartlarda

"Zulme lanet, Gazze'ye özgürlük

Gazze'de savaş yok; soykırım var! Talan var! Zulüm var! Açlık var!

Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil"

ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor tribünlerinden Filistin'e destek pankartı (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

Trabzonspor tribünlerinden Filistin'e destek pankartı (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

Trabzonspor tribünlerinden Filistin'e destek pankartı (Takvim.com.tr Foto Arşiv)