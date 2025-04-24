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Trabzonspor tribünlerinden Filistin'e destek! "Savaş yok soykırım var"

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci finalisti belirleyen maç Trabzonspor ile Göztepe arasında oynandı. İki takımın zorlu randevusunda bordo mavili ekibin taraftarları Filistin'e destek vermek için pankartlar açtı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 20:47 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 20:47
Trabzonspor tribünlerinden Filistin’e destek! Savaş yok soykırım var

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Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşandı.

Trabzonspor ile Göztepe, Galatasaray'ın rakibi olabilmek için karşı karşıya geldi.

Mücadelede bordo mavili ekibi desteklemek için gelen taraftarlar, tribünde Gazze için pankartlar açtı.

Pankartlarda

"Zulme lanet, Gazze'ye özgürlük
Gazze'de savaş yok; soykırım var! Talan var! Zulüm var! Açlık var!
Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil"

ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor tribünlerinden Filistin'e destek pankartı (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Trabzonspor tribünlerinden Filistin'e destek pankartı (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

Trabzonspor tribünlerinden Filistin'e destek pankartı (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Trabzonspor tribünlerinden Filistin'e destek pankartı (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

Trabzonspor tribünlerinden Filistin'e destek pankartı (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Trabzonspor tribünlerinden Filistin'e destek pankartı (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

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