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Real Madrid'de Vinicius Junior giderse ilk hedef Erling Haaland

La Liga devi Real Madrid, 2025-2026 sezonu öncesinde kadrosunda köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Özellikle yıldız oyuncu Vinicius JR’ın Suudi Arabistan'dan gelen astronomik tekliflere “evet” demesi halinde, başkan Florentino Perez dev bir transfer hamlesi için düğmeye basacak. Listenin ilk sırasında Erling Haaland var.

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Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 19:45 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 19:45
Real Madrid’de Vinicius Junior giderse ilk hedef Erling Haaland

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İngiliz basınına göre, Real Madrid'in ilk hedefi Manchester City'nin golcü yıldızı Erling Haaland olacak. The Athletic'in haberine göre, Vinicius'un takımdan ayrılması durumunda oluşacak bütçe, Norveçli forvetin transferinde kullanılacak. Perez'in uzun süredir hayalini kurduğu Haaland transferi, bu gelişmeyle birlikte yeniden gündeme taşındı.

SÖZLEŞMESİ 2034'E KADAR UZATILDI

Erling Haaland, geçtiğimiz sezon Manchester City ile sözleşmesini 2034 yılına kadar uzatmıştı. İngiliz deviyle olan bu uzun vadeli kontrat, transfer sürecini zorlaştırsa da Real Madrid'in maddi gücü ve projeye olan inancı bu engeli aşma konusunda belirleyici olabilir.

PEREZ'İN BÜYÜK PLANI

Florentino Perez, Kylian Mbappe'yi de kadroya katmak için temaslarını sürdürürken, Haaland transferiyle birlikte yeni bir 'galaktik' dönem başlatmayı planlıyor. Vinicius'un satılması durumunda elde edilecek gelir, bu süreci hızlandırabilir.

YAZ AYLARINDA FIRTINA KOPABİLİR

Real Madrid hem La Liga'da hem de Avrupa'da tekrar dominasyon kurmak istiyor. Bu doğrultuda Haaland gibi bir yıldızın kadroya katılması, sadece sportif açıdan değil, kulübün marka değeri açısından da büyük bir adım olacak. Vinicius'un kararı, yaz transfer döneminin kaderini belirleyebilir.

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