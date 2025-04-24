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Efes avantajı kaptı! Panathinaikos - Anadolu Efes: 76-79 | MAÇ SONUCU

Turkish Airlines EuroLeague play-off serisinde temsilcimiz Anadolu Efes, ikinci maçta Panathinaikos'u 79-76 mağlup ederek seride durumu 1-1’e getirdi. İstanbul ekibi, bu galibiyetle saha avantajını da rakibinden almayı başardı.

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Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 23:32 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 23:32
Efes avantajı kaptı! Panathinaikos - Anadolu Efes: 76-79 | MAÇ SONUCU

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OAKA Arena'da oynanan karşılaşmada Efes, maçın ilk bölümlerinde 15 sayı geriye düştü. Son çeyreğe ise 10 sayı farkla geride girdi.

Ancak lacivert-beyazlılar, mücadelenin son bölümünde etkili bir performans ortaya koyarak farkı kapattı. Kıran kırana geçen dakikaların ardından sahadan 79-76'lık skorla galip ayrıldı.

Anadolu Efes, Panathinaikos'un başında bulunan eski başantrenörü Ergin Ataman'a karşı oynadığı ikinci maçta zaferle ayrıldı. Serinin ilk karşılaşmasını kaybeden Efes, rövanşı alarak moral buldu.

Bu galibiyet, aynı zamanda takımın özgüvenini artırırken, İstanbul'daki iki maç öncesinde saha avantajını da kendi lehine çevirmesini sağladı.

Serinin üçüncü ve dördüncü maçları İstanbul'da oynanacak. Anadolu Efes, bu maçlardan ikisini de kazanması halinde Final Four biletini cebine koyacak.

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