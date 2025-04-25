SÜPER LİG | Beşiktaş-Hatayspor maçı hangi kanalda? Maç tarihi, saati ve muhtemel 11’ler...

Süper Lig heyecanı sürüyor. Bu hafta oynanacak olan Beşiktaş-Hatayspor maçına ilişkin detaylar ise arama motorlarında sıklıkla aratılıyor. İşte maça ilişkin detaylar...
Süper Lig heyecanı sürüyor. Bu hafta oynanacak olan Beşiktaş-Hatayspor maçına ilişkin detaylar ise arama motorlarında sıklıkla aratılıyor. İşte maça ilişkin detaylar...
Beşiktaş-Hatayspor maçı ne zaman oynanacak?
Beşiktaş-Hatayspor maçı, 25 Nisan 2025 Cuma günü oynanacak.
Beşiktaş-Hatayspor maçı saat kaçta?
Maç saat 20:00'de başlayacak.
Beşiktaş-Hatayspor maçı hangi stadyumda oynanacak?
Maç, Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak.
Beşiktaş-Hatayspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Maç, beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Masuaku, Emirhan Topçu, Hadziahmetovic, Rashica, Chamberlain, Fernandes, Mustafa Hekimoğlu, Rafa Silva
Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cengiz Demir, Abdulkadir Parmak, Massanga, Boutobba, Bamgboye, Aboubakar, Strandberg