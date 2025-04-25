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SÜPER LİG | Beşiktaş-Hatayspor maçı hangi kanalda? Maç tarihi, saati ve muhtemel 11'ler...

Süper Lig heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta oynanacak olan Beşiktaş-Hatayspor maçına ilişkin detaylar ise arama motorlarında sıklıkla aratılıyor. Peki Beşiktaş-Hatayspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maça ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 17:19 Güncelleme Tarihi :25 Nisan 2025 , 15:39
SÜPER LİG | Beşiktaş-Hatayspor maçı hangi kanalda? Maç tarihi, saati ve muhtemel 11’ler...

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Süper Lig heyecanı sürüyor. Bu hafta oynanacak olan Beşiktaş-Hatayspor maçına ilişkin detaylar ise arama motorlarında sıklıkla aratılıyor. İşte maça ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Beşiktaş-Hatayspor maçı ne zaman oynanacak?

Beşiktaş-Hatayspor maçı, 25 Nisan 2025 Cuma günü oynanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Beşiktaş-Hatayspor maçı saat kaçta?

Maç saat 20:00'de başlayacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Beşiktaş-Hatayspor maçı hangi stadyumda oynanacak?

Maç, Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Beşiktaş-Hatayspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Maç, beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Masuaku, Emirhan Topçu, Hadziahmetovic, Rashica, Chamberlain, Fernandes, Mustafa Hekimoğlu, Rafa Silva

Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cengiz Demir, Abdulkadir Parmak, Massanga, Boutobba, Bamgboye, Aboubakar, Strandberg

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