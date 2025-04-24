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A Milli Kadın Voleybol Takımı ilk kaptanı Güneş Çapa hayatını kaybetti

Fenerbahçe, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ilk kaptanı ve eski sporcusu Güneş Çapa'nın hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi :25 Nisan 2025 , 01:04 Güncelleme Tarihi :25 Nisan 2025 , 01:04
A Milli Kadın Voleybol Takımı ilk kaptanı Güneş Çapa hayatını kaybetti

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Fenerbahçe'de hem voleybol hem de basketbol oynayan, Türkiye'de çeşitli kulüplerde şampiyonluk yaşayan, milli takımda ilk kaptan olma unvanına sahip Güneş Çapa yaşama gözlerini yumdu.

Güneş Çapa. (Fenerbahçe sitesi)Güneş Çapa. (Fenerbahçe sitesi)

Konuyla ilgili Fenerbahçe de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak taziye mesajı yayımladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Voleybol milli takımımızın ilk kadın kaptanı, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun ilk kadın üyesi olma unvanını taşıyan, hem kadın basketbol hem de kadın voleybol takımlarımızda Çubuklumuzu terleten Güneş Çapa'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Güneş Çapa'ya Allah'tan rahmet, değerli ailesi başta olmak üzere sevenleri ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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