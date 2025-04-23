Bu sezon şampiyonluk için yıldızlarla dolu bir kadro oluşturan Fenerbahçe, ideal 11'ini ve sistemini oluşturamadı. Özellikle Mourinho'nun Rangers maçından sonra yaptığı değişiklikler alınan başarısız sonuçların sebebi olarak gösteriliyor. Portekizli teknik adam, takımı resmen yaz boz tahtasına çevirdi.

Jose Mourinho F.Bahçe’yi yaz boz tahtasına çevirdi. (Takvim Foto Arşiv)

FIRSAT TEPİLDİ

Son 7 maçta toplam 27 değişiklik oldu. Kadıköy'de 2 puan kaybedilen Samsun maçında 6 değişiklik olurken büyük bir fırsat tepilmişti. Deplasmanda alınan Bodrum galibiyetinde de yine sahada 6 farklı yeni isim görüldü.

Jose Mourinho F.Bahçe’yi yaz boz tahtasına çevirdi. (Takvim Foto Arşiv)



SİSTEM BELİRSİZ!

Galatasaray karşısındaki 2 değişiklik ise 2-1'lik mağlubiyet sonrası Türkiye Kupası'na veda edilmesine neden oldu. Sivas ve Kayseri maçlarında 3'er değişiklik yapıldı. Trabzon maçında bu rakam 7'yi bulurken bu sefer mavcut sistem başkaydı. 4'lü savun dizilişine yeniden geri dönülmüştü.



Jose Mourinho F.Bahçe’yi yaz boz tahtasına çevirdi. (Fotomaç)



CARLOS ŞAŞKINLIĞI

Mourinho sezona 4-2- 3-1 sistemi ile başlamış, yaşanan sakatlıklar ve cezalıların olmasıyla defansı sürekli değiştirmişti. Sarı-Lacivertliler 2025'in gelmesiyle 3-4-1-2 sistemine geçmişti. Bununla beraber 18 maçlık yenilmezlik serisi yakalanmıştı. Çağlar ve Yusuf gibi formda 2 stoper olmasına rağmen 75 gündür oynamayan Diego Carlos'un Kayseri maçında oynaması bardağı taşıran son hamleydi.



Portekiz usulü çorba:Jose Mourinho F.Bahçe’yi yaz boz tahtasına çevirdi. (Takvim Foto Arşiv)



İLK 11'LERDEKİ FARKLILIKLAR

Rangers-Samsun: 6 değişiklik

Samsun-Bodrum: 6 değişiklik

Bodrum-G.Saray: 2 değişiklik

G.Saray-Trabzon: 7 değişiklik

Trabzon-Sivas: 3 değişiklik

Sivas-Kayseri: 3 değişiklik