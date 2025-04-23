PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Portekiz usulü çorba:Jose Mourinho F.Bahçe’yi yaz boz tahtasına çevirdi!

Fenerbahçe’de son 7 maçın 11’lerinde 27 değişiklik yapıldı.Takımı yaz boz tahtasına çeviren Mourinho, Rangers maçını sonrası kontrolünü kaybetti Portekizli hoca değişikliklerle hem şampiyonluk yarışının gerisinde kaldı hem de Türkiye Kupası’ndan elendi. Sistemin değişmesi de işin suyunu çıkardı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Nisan 2025
Portekiz usulü çorba:Jose Mourinho F.Bahçe’yi yaz boz tahtasına çevirdi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu sezon şampiyonluk için yıldızlarla dolu bir kadro oluşturan Fenerbahçe, ideal 11'ini ve sistemini oluşturamadı. Özellikle Mourinho'nun Rangers maçından sonra yaptığı değişiklikler alınan başarısız sonuçların sebebi olarak gösteriliyor. Portekizli teknik adam, takımı resmen yaz boz tahtasına çevirdi.

Jose Mourinho F.Bahçe’yi yaz boz tahtasına çevirdi. (Takvim Foto Arşiv)Jose Mourinho F.Bahçe’yi yaz boz tahtasına çevirdi. (Takvim Foto Arşiv)

FIRSAT TEPİLDİ
Son 7 maçta toplam 27 değişiklik oldu. Kadıköy'de 2 puan kaybedilen Samsun maçında 6 değişiklik olurken büyük bir fırsat tepilmişti. Deplasmanda alınan Bodrum galibiyetinde de yine sahada 6 farklı yeni isim görüldü.

Jose Mourinho F.Bahçe’yi yaz boz tahtasına çevirdi. (Takvim Foto Arşiv)Jose Mourinho F.Bahçe’yi yaz boz tahtasına çevirdi. (Takvim Foto Arşiv)


SİSTEM BELİRSİZ!
Galatasaray karşısındaki 2 değişiklik ise 2-1'lik mağlubiyet sonrası Türkiye Kupası'na veda edilmesine neden oldu. Sivas ve Kayseri maçlarında 3'er değişiklik yapıldı. Trabzon maçında bu rakam 7'yi bulurken bu sefer mavcut sistem başkaydı. 4'lü savun dizilişine yeniden geri dönülmüştü.


Jose Mourinho F.Bahçe’yi yaz boz tahtasına çevirdi. (Fotomaç)Jose Mourinho F.Bahçe’yi yaz boz tahtasına çevirdi. (Fotomaç)

CARLOS ŞAŞKINLIĞI
Mourinho sezona 4-2- 3-1 sistemi ile başlamış, yaşanan sakatlıklar ve cezalıların olmasıyla defansı sürekli değiştirmişti. Sarı-Lacivertliler 2025'in gelmesiyle 3-4-1-2 sistemine geçmişti. Bununla beraber 18 maçlık yenilmezlik serisi yakalanmıştı. Çağlar ve Yusuf gibi formda 2 stoper olmasına rağmen 75 gündür oynamayan Diego Carlos'un Kayseri maçında oynaması bardağı taşıran son hamleydi.


Portekiz usulü çorba:Jose Mourinho F.Bahçe’yi yaz boz tahtasına çevirdi. (Takvim Foto Arşiv)Portekiz usulü çorba:Jose Mourinho F.Bahçe’yi yaz boz tahtasına çevirdi. (Takvim Foto Arşiv)

İLK 11'LERDEKİ FARKLILIKLAR
Rangers-Samsun: 6 değişiklik
Samsun-Bodrum: 6 değişiklik
Bodrum-G.Saray: 2 değişiklik
G.Saray-Trabzon: 7 değişiklik
Trabzon-Sivas: 3 değişiklik
Sivas-Kayseri: 3 değişiklik

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Pakistan Başbakanı Şerif’ten Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Büyük ve cesur bir lider
Cimbom güle oynaya finalde! Konyaspor - Galatasaray: 1-5 | MAÇ SONUCU
Borsa İstanbul
Kurban Bayramı için müjde geldi! Yeni emekliye ikramiye fırsatı: Kimler ne kadar alacak?
Başkan Erdoğan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset’i kabul etti
FETÖ’cüler yabancı istihbarat servislerinin kucağında geziyor! Enes Kanter’den Ekrem Dumanlı’ya... İsim isim!
TBMM çocuk özel oturumunu 4. sınıf öğrencisi Berra Koramaz yönetti: Aileye sahip çıkmak, vatana sahip çıkmaktır
Koza Altın
CHP lideri Özel’in Kanal İstanbul yalanı patladı! Bakan Kurum’dan sert tepki: İftira atıyorsun
Trump’tan Netanyahu paylaşımı! Az önce görüştüm dedi İran’ı işaret etti
Dünyanın gözü Vatikan’da! Yeni Papa kim olacak? LGBT destekçilerinden kadın rahipçilerine: Hem papa hem para krizi
Şüpheli Cemil Tugay, şaibeli Özgür Çelik! CHP kurultayında yeni ifadeler: Siyasi rüşveti hemşehri ilişkisi diye yutturmaya kalktı
Google ve Meta Daron Acemoğlu’nu da çıldırttı! Tekele karşı yüzde 50 vergi önerisi
Suriye’de sinsi planlar! PYD’den sistematik özerklik çığırtkanlığı... YPG’den ’ulusal konferans’ tiyatrosu
FETÖ fitnesi patladı! MHP lider Bahçeli’den Mümtazer Türköne’nin erken seçim yalanına tepki: Çürüklerin hevesleri boşunadır
ABD’yi karıştıran yazı! WSJ yazarı Ankara’ya düşman olan aptaldır dedi
Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu 23 Nisan’daki ilk konserine hazırlanıyor!
Papa Francis öldü: Tabutta fotoğraflar gündem oldu! Donald Trump da cenazeye gidiyor
Fenerbahçe’den çılgın hamle! Herkes bunu konuşacak
SON DAKİKA: İstanbul’a kuvvetli sağanak uyarısı! Meteoroloji o tarihi işaret etti, gök gürültüsüyle geliyor