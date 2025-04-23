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Futbolu bırakırsa takımda kalacak!

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Dries Mertens'in geleceği merak konusuydu. Sarı-kırmızılıların Belçikalı futbolcuyla ilgili son kararı verdiği belirtildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 11:24 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 11:24
Futbolu bırakırsa takımda kalacak!

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Galatasaray'ın 2022 yazında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Dries Mertens'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Sarı-kırmızılılardaki geleceği merak konusu olan Belçikalı yıldız için yönetimin son kararı verdiği belirtildi.

YENİLEME DÜŞÜNÜLMÜYOR

Galatasaray hem maliyeti hem de yabancı kontenjanı nedeniyle Mertens ile sözleşme yenilemeyi düşünmüyor.

Galatasaray'ın sadece futbolu bırakma kararı alması durumunda Mertens'e teknik ekibe katılması için yeni bir teklif yapacağı aktarıldı.

MERTENS'İN PLANI FARKLI

Mertens'in ise futbolu bırakarak ailesiyle vakit geçirme ve dünyayı gezme planının olduğu belirtildi.

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