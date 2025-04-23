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Fenerbahçe'de sistem krizi!

Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun sık sık değişen taktikleri Fenerbahçe'de istikrarı bozdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 14:29 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 14:29
Fenerbahçe’de sistem krizi!

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Fenerbahçe'de yaşanan puan kayıpları ve şampiyonluk yarışında yaşanan ciddi darbe sonrası eleştirilerin odağında bu kez teknik heyet ve yönetim yer aldı.

Taraftarlar, alınan kötü sonuçların arkasındaki temel nedenin, sahadaki sistemsizlik ve oyuncu karmaşası olduğunu düşünüyor.

SÜREKLİ DEĞİŞEN DÜZEN

Sezona klasik 4'lü savunma ile giren sarı-lacivertliler, yeni yılın gelmesiyle 3'lü defans hattına ve çift forvetli yapıya döndü. Ancak bu düzenden de istikrar çıkmayınca yeniden dörtlü savunmaya geçildi. Fenerbahçe sadece taktik değil, saha içindeki oyuncu konumları açısından da büyük bir istikrarsızlık yaşadı.

POZİSYONLAR KARIŞTI

Tecrübeli isim Dusan Tadic sezonu kanatta açtı, ardından 10 numaraya geçti, sonra yeniden çizgiye döndü. Mert Müldür hem sağ hem sol bekte denendi. Oğuz Aydın da Allan Saint Maximin'in yokluğunda sol kanada geçti, ardından sağ kanatta değerlendirildi. Ara transferde gelen Milan Skriniar ise savunmadaki tek istikrarlı isim oldu.

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