Okan buruk F.bahçe’nin puan kaybı sonrası sevinen oyuncularına rehavet uyarısı yaptı. (AA)

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da bu gruba maç sonrası tek kelimelik bir mesaj gönderdiği ve "Konsantrasyon" yazdığı öğrenildi. Maçın ardından oyuncularıyla bir araya gelen deneyimli çalıştırıcının futbolcularıyla yaptığı toplantıda rehavet uyarısında bulunduğu ifade edildi. Buruk'un "Kimse rehavete kapılmasın. Ayaklarınız yere sağlam bassın. 5 puan kapanmayacak bir fark değil. Daha önce de 8 puan öndeydik ama yaşadığımız kayıplar sonrası fark 3 puana düşmüştü. Bir daha böyle bir süreç yaşamayalım" ifadelerini kullandığı belirlendi. Deneyimli hoca aradaki puan farkını koruyup üst üste 3. kez mutlu sona ulaşmak istiyor.