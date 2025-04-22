Okan buruk F.bahçe’nin puan kaybı sonrası sevinen oyuncularına rehavet uyarısı yaptı!

Galatasaraylı futbolcuların Fenerbahçe'nin Kayserispor ile evinde 3-3'lük skorla berabere kalmasının ardından Galatasaraylı futbolcuların büyük bir sevinç yaşadığı ve Whatsapp grubunda büyük bir coşku yaşandığı öğrenildi.
Galatasaraylı futbolcuların Fenerbahçe'nin Kayserispor ile evinde 3-3'lük skorla berabere kalmasının ardından Galatasaraylı futbolcuların büyük bir sevinç yaşadığı ve Whatsapp grubunda büyük bir coşku yaşandığı öğrenildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da bu gruba maç sonrası tek kelimelik bir mesaj gönderdiği ve "Konsantrasyon" yazdığı öğrenildi. Maçın ardından oyuncularıyla bir araya gelen deneyimli çalıştırıcının futbolcularıyla yaptığı toplantıda rehavet uyarısında bulunduğu ifade edildi. Buruk'un "Kimse rehavete kapılmasın. Ayaklarınız yere sağlam bassın. 5 puan kapanmayacak bir fark değil. Daha önce de 8 puan öndeydik ama yaşadığımız kayıplar sonrası fark 3 puana düşmüştü. Bir daha böyle bir süreç yaşamayalım" ifadelerini kullandığı belirlendi. Deneyimli hoca aradaki puan farkını koruyup üst üste 3. kez mutlu sona ulaşmak istiyor.
TAKIMINI UYARDI
Okan Buruk oyuncularından şimdilik ligi düşünmemelerini istedi. Deneyimli çalıştırıcı takımının bugün Konya ile oynanacak kupa maçına odaklanmasını istiyor.
ZORLU MAÇ TAŞKINSOY'UN
Konya ile Galatasaray arasında oynanacak yarı final maçını Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Trabzonspor-Göztepe mücadelesinde ise Cihan Aydın düdük çalacak.
YÜZDE 70 AHMED YÜZDE 30 SALLAI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kupadaki yarı final maçında kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek Barış Alper Yılmaz'ın yerine sağ kanatta 2 isimden birine forma vermeyi planlıyor. Buruk'un bu pozisyonda Ahmed Kutucu ve Macar kanat oyuncusu Sallai'yi düşündüğü, Ahmed Kutucu'nun forma giyme ihtimalinin Sallai'ye göre daha yüksek olduğu da gelen haberler arasında.
ASLAN'A SÜPER KARŞILAMA
Galatasaray'ı Konya'da coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Sarı-Kırm ızılı taraftarlar Okan Buruk ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.