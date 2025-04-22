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Okan Buruk'tan zafer sözleri! "Daha da farklı olabilirdi"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u 5-1 yenerek finale çıktıkları karşılaşmanın ardından konuştu. Buruk, yeşil beyazlı ekibin kendilerine baskı yapmaya çalıştığını ancak bundan sıyrıldıklarını ifade ederek çok az pozisyon verip finale yükseldiklerini söyledi. Ayrıca skorun daha da farklı olabileceğini ifade etti. Ligdeki yarış için ise daha çok maç olduğunu dile getirdi.

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Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 23:18 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 23:18
Okan Buruk’tan zafer sözleri! Daha da farklı olabilirdi

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Konyaspor'u 5-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Galatasaray'da teknik diektör Okan Buruk açıklamalarda bulunu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

"Bu çeyrek final ve yarı finale bakınca, hikayesi, oyunu daha farklı oldu. En büyük nedenlerinden birisi istememiz. Bu maçın ne kadar önemli olduğunu tüm oyuncularım gösterdi. Bazı mevkilerde değişiklik yaptık. Onların performansları sevindirici. Onlara verdiğimiz şanslar önemliydi. En önemlisi, maçtan sonra taraftarımızla birlikte kutlamak. Maç sonu birleştik yine her zamanki gibi. Bizim için final oynamak ve kupayı kazanmak önemli. Ligin yanında bunu götürmek önemli. Finalin heyecanını yaşayacağız. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Son 3 lig maçı ve Fenerbahçe maçında bunu gösterdik. Bizim için önemli bu.

Oyun olarak üstüne koyduk. Bugün de büyük bir bölümde, belirli dakikalar dışında rakibimize az pozisyon verdik ama belli bölümlerde verdiğimiz pozisyonlar oldu. Son maçlara bakınca rakiplerimize çok pozisyon vermedik. Pas trafiğimiz çok iyiydi, sahaya doğru yerleştik. Baskıyı hep kırdık ve kolay bir şekilde kırdık. Çok kolay bir şekilde rakip kaleye gittik. Kaçırdığımız pozisyonları atsak daha farklı da olabilirdi."

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