Konyaspor - Galatasaray maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy rahatsızlandı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bu akşam oynanacak olan Konyaspor - Galatasaray maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy rahatsızlığı nedeniyle müsabakayı yönetemedi.

Maçta 4. hakem Ali Yılmaz düdük çaldı. Mücadelenin bu nedenle gecikmeli başlayacağı açıklandı.

Her ne kadar Taşkınsoy daha önce böyle bir durum yaşadığını ve maçı yönetmek istediğini söylese de sağlık ekibinden onay çıkmadı. Ali Yılmaz birinci hakem olarak sahada yer aldı.

SOYUNMA ODASININ YOLUNU TUTTU

Karşılaşmaya 4. hakem olarak çıkan Abdullah Buğra Taşkınsoy için TFF'den durumunun iyi olmasına rağmen soyunma odasına gitmesi talebi iletildi. Taşkınsoy, bu talep üzerine soyunma odasına gitti.