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Mecnun Otyakmaz A Millî Takım Sorumlusu oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nda önemli bir görev değişikliği yaşandı. Ceyhun Kazancı'nın istifasının ardından A Millî Takım Sorumluluğu görevine, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz getirildi.

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Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 19:04 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 19:04
Mecnun Otyakmaz A Millî Takım Sorumlusu oldu

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TFF Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantı sonrası yeni görev dağılımını kamuoyuyla paylaştı. Federasyonun resmi açıklamasında, çeşitli yönetim kurulu üyelerinin sorumluluk alanlarında değişiklik yapıldığı duyuruldu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirilen toplantısının ardından yeni görev dağılımına gidilmiştir.

Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, A Millî Takım Sorumlusu olarak da görev yapacaktır.

Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Dış İlişkiler ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak; FIFA ve UEFA İlişkiler Sorumluluğunu da üstlenecektir.

Kulüp Lisans İşleri, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ, Genç Millî ve Kadın Millî Takımlar Sorumluluğunu da yürütecektir."

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