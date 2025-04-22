Konyaspor - Galatasaray maçında Filistinli çocuklar seremoniye çıktı

Maç öncesinde sahaya, İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda yaralanan Filistinli çocuklar çıktı. Seremoniye katılan miniklerin giydiği tişörtler, yaşanan insanlık dramını bir kez daha gözler önüne serdi. Taraftarların açtığı pankartlar da dikkat çekti ve duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.