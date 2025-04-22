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Konyaspor - Galatasaray maçında Filistinli çocuklar seremoniye çıktı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ancak mücadele, sadece futbol heyecanıyla değil, anlam yüklü seremonisiyle de hafızalara kazındı. 23 Nisan nedeniyle Filistinli çocuklar sahaya çıktı. Zorlu randevu öncesinde duygu dolu anlar yaşandı.

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Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 23:38 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 23:46
Konyaspor - Galatasaray maçında Filistinli çocuklar seremoniye çıktı

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Maç öncesinde sahaya, İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda yaralanan Filistinli çocuklar çıktı. Seremoniye katılan miniklerin giydiği tişörtler, yaşanan insanlık dramını bir kez daha gözler önüne serdi. Taraftarların açtığı pankartlar da dikkat çekti ve duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Konyaspor - Galatasaray maçında Filistinli çocuklar seremoniye çıktı

Gazzeli çocuklar Konyaspor - Galatasaray maçında seremoniye çıktı (AA)Gazzeli çocuklar Konyaspor - Galatasaray maçında seremoniye çıktı (AA)

Tişörtlerin üzerinde yer alan ifadeler ise tribünlerde ve ekran başındaki milyonlarca izleyicide derin izler bıraktı. Çocukların üzerinde şu çarpıcı mesajlar yazılıydı:

"Bebeklerin anneleriyle birlikte gömüldüğü tek yer Gazze'dir."

"Bebekleri ölüm meleğinin uyandırdığı tek yer Gazze'dir."

"Hastanelerin bombalandığı tek yer Gazze'dir."

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