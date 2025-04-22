Galatasaray, 2025-2026 sezonu için kombine yenileme dönemini başlattı. 22 Nisan – 30 Nisan tarihleri arasında yalnızca mevcut kombine sahiplerine açık olacak yenileme sürecinde, koltuk fiyatları tribün konumuna göre farklılık gösteriyor. Yenileme fiyatlarına göre en uygun kombine 19.500 TL iken bu rakam 150.000 TL'ye kadar çıkıyor.

İŞTE GALATASARAY'IN KOMBiNE YENİLEME ÜCRETLERİ



Belirlenen yenileme rakamları şöyle;



19.500 TL

22.000 TL

44.000 TL

50.000 TL

65.000 TL

75.000 TL

95.500 TL

115.000 TL

150.000 TL



TAKSİT İMKANI VE İNDİRİM PUAN KULLANILABİLECEK



GSPara Kredi Kartı kullanıcıları, kombine yenilemelerinde faizsiz 3 taksit veya 12 taksite kadar avantajlı oranlardan yararlanabilecek. Diğer kartlar için de taksitli ödeme seçenekleri sunuluyor. Ayrıca, geçen sezondan kalan maçların maçlık devir para puanları da indirim olarak kullanılabilecek.



Yer değişikliği yapmak isteyen taraftarlar, 4-5 Mayıs tarihlerinde Rams Park'taki kombine ofisine başvurabilecek. Sezonluk devir hakkı olmayacak, sadece maçlık olarak 4 farklı kişiye devredilebilecek.