PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'da kombine yenileme ücretleri belli oldu

Galatasaray Kulübü, kombine yenileme işlemlerinin 22-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşeceğini duyurdu. Fiyatlar 19.500 TL ile 150.000 TL arasında değişiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 14:22 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 15:10
Galatasaray’da kombine yenileme ücretleri belli oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray, 2025-2026 sezonu için kombine yenileme dönemini başlattı. 22 Nisan – 30 Nisan tarihleri arasında yalnızca mevcut kombine sahiplerine açık olacak yenileme sürecinde, koltuk fiyatları tribün konumuna göre farklılık gösteriyor. Yenileme fiyatlarına göre en uygun kombine 19.500 TL iken bu rakam 150.000 TL'ye kadar çıkıyor.

İŞTE GALATASARAY'IN KOMBiNE YENİLEME ÜCRETLERİ

Belirlenen yenileme rakamları şöyle;

19.500 TL
22.000 TL
44.000 TL
50.000 TL
65.000 TL
75.000 TL
95.500 TL
115.000 TL
150.000 TL

TAKSİT İMKANI VE İNDİRİM PUAN KULLANILABİLECEK

GSPara Kredi Kartı kullanıcıları, kombine yenilemelerinde faizsiz 3 taksit veya 12 taksite kadar avantajlı oranlardan yararlanabilecek. Diğer kartlar için de taksitli ödeme seçenekleri sunuluyor. Ayrıca, geçen sezondan kalan maçların maçlık devir para puanları da indirim olarak kullanılabilecek.

Yer değişikliği yapmak isteyen taraftarlar, 4-5 Mayıs tarihlerinde Rams Park'taki kombine ofisine başvurabilecek. Sezonluk devir hakkı olmayacak, sadece maçlık olarak 4 farklı kişiye devredilebilecek.

Galatasaraydan Fenerbahçeye yılın çalımı! Devler Ligi faktörüGalatasaraydan Fenerbahçeye yılın çalımı! Devler Ligi faktörü
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın çalımı! Devler Ligi faktörü

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
FETÖ fitnesi patladı! MHP lider Bahçeli’den Mümtazer Türköne’nin erken seçim yalanına tepki: Çürüklerin hevesleri boşunadır
Suriye’de sinsi planlar! PYD’den sistematik özerklik çığırtkanlığı... YPG’den ’ulusal konferans’ tiyatrosu
Borsa İstanbul
ABD’yi karıştıran yazı! WSJ yazarı Ankara’ya düşman olan aptaldır dedi
Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu 23 Nisan’daki ilk konserine hazırlanıyor!
Cinsiyet değiştirip kadın oldu demişti! Mehmet Çetin ihanete mi kurban gitti? Müge Anlı ateş püskürdü: Çok şeytani düşüncelerin var
Sanal kumar illeti yine bir ocak söndürdü! Eşi ve kızına veda mektubu yazıp intihar etti: Size üzüntü dışında yüklü borç bırakıyorum
ZTK’da yarı final heyecanı! Konyaspor - Galatasaray maçı öncesi 11’ler belirlendi
Dünyanın gözü Vatikan’da! Yeni Papa kim olacak? LGBT destekçilerinden skandallara karışanlara...
İki günlük Suriye seferi: Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Şam’da!
Yenidoğan çetesi davasında hemşire Nigar Kubilay’dan şoke eden sözler: Fırat Sarı yüzünden işten çıkarıldım
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem çantasını çaldırdı! Gizli Servis yine patladı
Diyanet açıkladı! 2025 vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu
SON DAKİKA: İstanbul’a kuvvetli sağanak uyarısı! Meteoroloji o tarihi işaret etti, gök gürültüsüyle geliyor
Fenerbahçe’den çılgın hamle! Herkes bunu konuşacak
Köpekperestlerin 18 milyonluk zincirleme vurgunu! Buket Özgünlü ve akrabalarına istenen ceza belli oldu: Mama şirketleri de işin içinde
Papa Francis öldü: Tabutta fotoğraflar gündem oldu! Donald Trump da cenazeye gidiyor
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Devler Ligi faktörü
FETÖ’deki ’vasiyet’ savaşı şiddetlendi! Abdullah Aymaz mirasa çöken Uzun Cevdet’i aforoz etti: Şeytanın emrine girmiş esfel-i safilin
İslam Memiş’ten olay yaratacak gram altın tahmini! ’12 ay için’ dedi yatırımcı da inanamadı