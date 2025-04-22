Galatasaray için kötü haber! Leverkusen’den Granit Xhaka açıklaması

Alman ekibi Bayer Leverkusen'de gösterdiği performansla adından söz ettiren ve geçen sezon elde edilen şampiyonluğun da mimarlarından biri olan Granit Xhaka, Galatasaray'ın gündemindeydi.
Alman ekibi Bayer Leverkusen'de gösterdiği performansla adından söz ettiren ve geçen sezon elde edilen şampiyonluğun da mimarlarından biri olan Granit Xhaka, Galatasaray'ın gündemindeydi.
İsviçreli futbolcuyla ilgili olarak Alman kulübünden açıklama geldi. Alman kulübünün CEO'su Fernando Carro, 32 yaşındaki futbolcuyu satmayı düşünmediklerini söyledi.
Ülke basınında yer alan haberlerre göre Cimbom, bir süredir Xhaka için girişimlerde bulunuyordu. Hatta menajerliğini yapan babasının da İstanbul'a geldiği öne sürülmüştü.
"KULÜBÜMÜZ İÇİN ÇOK DEĞERLİ"
Leverkusen CEO'su Carro, Blick gazetesine yaptığı açıklamada Xhaka'yı satmayı düşünmediklerini net bir şekilde dile getirdi. Deneyimli futbolcunun performansından oldukça memnun olduklarını belirten Carro, "Onu satmak gibi bir planımız yok. Kulübümüz için çok değerli" dedi.
BU SEZON XHAKA
Bu sezon Alman ekibiyle 46 maça çıkan deneyimli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 2 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Xhaka'nın kontratı 2028 yılında sona erecek.