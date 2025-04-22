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City son nefeste! Manchester City - Aston Villa: 2-1 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig’in 34. haftasında Manchester City, Etihad Stadyumu’nda Aston Villa’yı ağırladı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi ev sahibi ekip, uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 kazanmayı başardı.

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 00:29 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 00:29
City son nefeste! Manchester City - Aston Villa: 2-1 | MAÇ SONUCU

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Karşılaşmanın açılış golü 7. dakikada Bernardo Silva'dan geldi. Konuk ekip Aston Villa, 18. dakikada Marcus Rashford'ın penaltıdan kaydettiği golle skoru eşitledi. Mücadelenin son dakikalarında sahneye çıkan Matheus Nunes, 90+4. dakikada attığı golle Manchester City'e galibiyeti getiren isim oldu.

Bu galibiyetle Manchester City puanını 61'e yükseltti ve Premier Lig'de 3. sıradaki yerini korudu. Aston Villa ise 57 puanda kaldı ve 7. sıraya geriledi.

Manchester City, gelecek hafta sahasında Wolverhampton'ı konuk edecek. Aston Villa ise Fulham ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek.

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