Galatasaray’da Yunus Akgün harekatı! Yönetim sözleşme bilmecesini çözmek için düğmeye bastı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da iç transfer çalışmaları sürüyor. Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Aslan'da öne çıkan isimlerden biri de şüphesiz Yunus Akgün oldu.

Yunsu Akgün (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Yerli futbolcular ile sözleşme yenileme çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'ın milli yıldızla yeni kontrat yapma düşüncesinde olduğu öne sürülüyor. Genç futbolcunun sözleşmesindeki 11 milyon Euro'ya serbest kalır maddesinden dolayı Cimbom'un hemen harekete geçeceği kaydedildi.