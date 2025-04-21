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Galatasaray'da Yunus Akgün harekatı! Yönetim sözleşme bilmecesini çözmek için düğmeye bastı

Galatasaray Yunus Akgün’ün vakit kaybetmeden sözleşmesini uzatmak istiyor. Milli yıldızın birçok talibinin bulunması ve sözleşmesinde 11 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi olması bu karardaki en büyük etken olarak gösteriliyor.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Nisan 2025
Galatasaray’da Yunus Akgün harekatı! Yönetim sözleşme bilmecesini çözmek için düğmeye bastı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da iç transfer çalışmaları sürüyor. Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Aslan'da öne çıkan isimlerden biri de şüphesiz Yunus Akgün oldu.

Yunsu Akgün (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Yunsu Akgün (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Yerli futbolcular ile sözleşme yenileme çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'ın milli yıldızla yeni kontrat yapma düşüncesinde olduğu öne sürülüyor. Genç futbolcunun sözleşmesindeki 11 milyon Euro'ya serbest kalır maddesinden dolayı Cimbom'un hemen harekete geçeceği kaydedildi.

Yunsu Akgün (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Yunsu Akgün (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Akgün'ün etkili performansı ve birçok talibinin olması bu karardaki en büyük etken olarak gösteriliyor. Son olarak Yunus için Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica'nın devreye girdiği iddia edilmişti. 1.73'lük kanadın Cimbom'la sözleşmesi 2026 yılında bitiyor.

Yunsu Akgün (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Yunsu Akgün (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

24 yaşındaki futbolcunun 4 yıllık yapılacak anlaşmada bonuslarla birlikte sezonluk 2.5 milyon Euro kazanacağı iddia ediliyor. Yunus, Galatasaray formasıyla 99 resmi maça çıktı. Toplam 4945 dakika sahada kalan oyuncu, 18 gol ve 18 asistle takımına katkıda bulundu. Akgün'ün piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 12 milyon Euro olarak öne çıkıyor.

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Galatasaray’da Yunus Akgün harekatı! Yönetim sözleşme bilmecesini çözmek için düğmeye bastı
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