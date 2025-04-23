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PFDK'den Selçuk İnan'a sevk!

Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK sevklerini açıkladı. TFF Hukuk Müşavirliği, Gaziantep FK Kulübü Başkanı Memik Yılmaz'ı futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar, teknik sorumlusu Selçuk İnan'ı sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle, RAMS Başakşehirli futbolcu Krzysztof Piatek'i de kural dışı hareketi gerekçesiyle PFDK'ye gönderdi.

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 08:48 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 08:48
PFDK’den Selçuk İnan’a sevk!

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre; Galatasaray, Kasımpaşa, Net Global Sivasspor, Adana Demirspor, Göztepe, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Corendon Alanyaspor kulüpleri çeşitli sebeplerle disipline sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği, Gaziantep FK Kulübü Başkanı Memik Yılmaz'ı futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar, teknik sorumlusu Selçuk İnan'ı sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle, RAMS Başakşehirli futbolcu Krzysztof Piatek'i de kural dışı hareketi gerekçesiyle PFDK'ye gönderdi.

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