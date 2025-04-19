Play-Off hattında yer almak isteyen Fatih Karagümrük, Boluspor karşısında aldığı yenilgiyle büyük yara aldı. Ancak bu sonuç, lider Kocaelispor için tarihi bir anlam taşıdı. Yeşil-siyahlılar, bu skorla matematiksel olarak Süper Lig biletini aldı.

Son olarak 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de boy gösteren Kocaelispor, aradan geçen 16 yılın ardından yeniden Türkiye'nin en üst düzey ligine dönme başarısı gösterdi. Geniş bir yapılanma sürecinden geçen kulüp, taraftarlarına uzun yıllar sonra yeniden büyük heyecan yaşattı.

Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Kocaelispor, sezonun 36. haftasında Esenler Erokspor deplasmanına konuk olacak. Formalite maçları olarak değerlendirilen haftalarda, yeşil-siyahlılar zirvedeki konumunu koruyarak sezonu şampiyon tamamlamak istiyor.