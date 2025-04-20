Karşılaşmanın tek golü, Eyüpsporlu Claro'nun kendi kalesine attığı golle geldi. Savunma hattında yaşanan anlaşmazlık sonrası topu ağlarında gören Eyüpspor, geri dönüş için çabalasa da sonuç alamadı.

Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor puanını 37'ye yükseltti ve düşme hattından uzaklaşma adına önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Karadeniz ekibi, kalan haftalarda daha üst sıraları hedefliyor.

Avrupa kupaları hedefindeki İkas Eyüpspor, bu mağlubiyetin ardından 50 puanda kaldı. İstanbul temsilcisi, kalan haftalarda bu kayıpları telafi ederek Türkiye'yi UEFA organizasyonlarında temsil etmek istiyor.