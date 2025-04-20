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Old Trafford'da bir darbe daha! Manchester United - Wolverhampton: 0-1 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig’in 33. haftasında Manchester United, Old Trafford’da Wolverhampton’u ağırladı. Taraftarı önünde galibiyet arayan Kırmızı Şeytanlar, 77. dakikada Pablo Sarabia’nın golüyle 1-0 mağlup oldu ve kötü gidişatını sürdürdü.

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Giriş Tarihi :20 Nisan 2025 , 18:25 Güncelleme Tarihi :20 Nisan 2025 , 18:25
Old Trafford’da bir darbe daha! Manchester United - Wolverhampton: 0-1 | MAÇ SONUCU

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Karşılaşma uzun süre dengeli bir şekilde devam etti ve gol sesi çıkmadı. Ancak 77. dakikada sahneye çıkan Pablo Sarabia, takımını öne geçiren golü kaydetti. United, bu dakikadan sonra skoru eşitlemeyi başaramadı. Maç konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Bu mağlubiyetle birlikte Manchester United, ligde son 4 maçında galibiyet alamadı. Kritik puan kaybı sonrası Kırmızı Şeytanlar 38 puanda kaldı ve kötü gidişatını sürdürdü.

Wolverhampton ise bu galibiyetle birlikte yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Puanını 38'e yükselten konuk ekip, aynı puana sahip Manchester United'la sıralamada arasındaki farkı kapattı.

Manchester United, 34. haftada Bournemouth deplasmanına gidecek. Wolverhampton, sahasında Leicester City'yi konuk edecek.

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