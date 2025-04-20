Werner Lorant, Ocak-Aralık 2002 döneminde Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü üstlenmişti. Sarı-lacivertli takımda geçirdiği kısa süreye rağmen, sert disiplini ve karakteriyle iz bırakan Lorant, daha sonra Türkiye'de Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa gibi takımlarda da görev aldı.
Werner Lorant ve Christoph Daum (Takvim Foto Arşiv)
ALMANYA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Lorant'ın, bir buçuk yıl süren ciddi bir hastalığın ardından Yukarı Bavyera'nın Wasserburg kentindeki bir hastanede vefat ettiği belirtildi. Son dönemlerini destekli yaşam merkezinde geçiren Lorant, futboldan uzak ama huzurlu bir inziva süreci yaşamıştı.
Werner Lorant (Takvim Foto Arşiv)
TÜRK FUTBOLSEVERLERİN HAFIZASINDA
Sert mizacı, saha kenarındaki tavırları ve disipliniyle tanınan Werner Lorant, özellikle Fenerbahçe döneminde Türk futbol kamuoyunun dikkatini çekmişti. Alman çalıştırıcı, sarı lacivertlilerin tarihe geçen 6-0'lık Galatasaray zaferinde takımın başındaydı.