Werner Lorant, Ocak-Aralık 2002 döneminde Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü üstlenmişti. Sarı-lacivertli takımda geçirdiği kısa süreye rağmen, sert disiplini ve karakteriyle iz bırakan Lorant, daha sonra Türkiye'de Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa gibi takımlarda da görev aldı.