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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Werner Lorant yaşamını yitirdi!

Türk futboluna iz bırakan Alman teknik direktör Werner Lorant, 76 yaşında yaşamını yitirdi. Bir dönem Fenerbahçe, Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa gibi kulüplerde görev yapan deneyimli çalıştırıcı, uzun süredir mücadele ettiği hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi :20 Nisan 2025 , 17:08 Güncelleme Tarihi :20 Nisan 2025 , 17:08
Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Werner Lorant yaşamını yitirdi!

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Werner Lorant, Ocak-Aralık 2002 döneminde Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü üstlenmişti. Sarı-lacivertli takımda geçirdiği kısa süreye rağmen, sert disiplini ve karakteriyle iz bırakan Lorant, daha sonra Türkiye'de Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa gibi takımlarda da görev aldı.

Werner Lorant ve Christoph Daum (Takvim Foto Arşiv)Werner Lorant ve Christoph Daum (Takvim Foto Arşiv)

ALMANYA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Lorant'ın, bir buçuk yıl süren ciddi bir hastalığın ardından Yukarı Bavyera'nın Wasserburg kentindeki bir hastanede vefat ettiği belirtildi. Son dönemlerini destekli yaşam merkezinde geçiren Lorant, futboldan uzak ama huzurlu bir inziva süreci yaşamıştı.

Werner Lorant (Takvim Foto Arşiv)Werner Lorant (Takvim Foto Arşiv)

TÜRK FUTBOLSEVERLERİN HAFIZASINDA
Sert mizacı, saha kenarındaki tavırları ve disipliniyle tanınan Werner Lorant, özellikle Fenerbahçe döneminde Türk futbol kamuoyunun dikkatini çekmişti. Alman çalıştırıcı, sarı lacivertlilerin tarihe geçen 6-0'lık Galatasaray zaferinde takımın başındaydı.