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Vitor Pereira tarih yazdı! 55 yıl sonra üst üste 5 galibiyet

İngiltere Premier Lig'de Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton, kulüp tarihine geçen bir başarıya imza attı. Wolves, 33. hafta mücadelesinde deplasmanda Manchester United’ı 1-0 mağlup ederek, tam 55 yıl aradan sonra ligde üst üste 5. galibiyetini elde etti.

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Giriş Tarihi :20 Nisan 2025 , 18:36 Güncelleme Tarihi :20 Nisan 2025 , 18:36
Vitor Pereira tarih yazdı! 55 yıl sonra üst üste 5 galibiyet

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Sezona istikrarsız başlayan Wolverhampton, Vitor Pereira'nın gelişiyle birlikte çıkışa geçti. Portekizli teknik adamın liderliğinde Wolves, sırasıyla Southampton'ı 2-1, West Ham'ı 1-0, Ipswich'i 2-1, Tottenham'ı 4-2 ve son olarak Manchester United'ı 1-0 mağlup ederek üst üste 5 galibiyet aldı.

Bu sonuçla birlikte Wolverhampton, 1969-1970 sezonundan bu yana ilk kez Premier Lig'de üst üste 5 maç kazanmayı başardı. Kulüp adına tarihi bir başarıya imza atan Pereira ve öğrencileri, taraftarlarına adeta yeniden umut aşıladı.

PEREİRA İLE YENİ BİR SAYFA
Wolverhampton'da kısa sürede fark yaratan Vitor Pereira, hem takımın oyun anlayışını geliştirdi hem de sonuçlarla bunu taçlandırdı.

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