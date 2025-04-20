Fenerbahçe tribünlerinden Diego Carlos’a tepki

Brezilyalı savunma oyuncusu, şubat ayında Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kalmıştı. Rehabilitasyon sürecini tamamlayan Diego Carlos, teknik heyetin kararıyla Kayserispor karşısında ilk 11'de görev aldı.

Karşılaşmanın 54. dakikasında Fenerbahçe'nin 2-1 geriye düşmesi üzerine Jose Mourinho radikal bir değişikliğe imza attı. Savunma oyuncusu Diego Carlos'u oyundan alarak, yerine forvet Edin Dzeko'yu sahaya sürdü. Bu hamleyle hücum hattını güçlendirmeyi amaçlayan Mourinho, skor riskini alarak galibiyet hedefini korudu.

Diego Carlos, oyundan çıktığı sırada bazı taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Beklentileri tam olarak karşılayamayan Brezilyalı stoperin performansı, tribünlerin bir kısmında memnuniyetsizlik yarattı. Ancak bazı taraftarlar oyuncuya destek verirken, yaşadığı sakatlık sürecini de göz önünde bulundurulması gerektiğini savundu.