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Fenerbahçe tribünlerinden Diego Carlos'a tepki

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor’u konuk eden Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho dikkat çeken kararlar aldı. Sezonun devre arası transfer döneminde Aston Villa'dan kadroya katılan Diego Carlos, uzun süren sakatlığının ardından ilk kez 11'de sahaya çıktı. Sambacı yıldız, oyundan çıkarken tribünlerden tepki gördü.

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Giriş Tarihi :20 Nisan 2025 , 20:48 Güncelleme Tarihi :20 Nisan 2025 , 20:48
Fenerbahçe tribünlerinden Diego Carlos’a tepki

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Brezilyalı savunma oyuncusu, şubat ayında Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kalmıştı. Rehabilitasyon sürecini tamamlayan Diego Carlos, teknik heyetin kararıyla Kayserispor karşısında ilk 11'de görev aldı.

MOURINHO'DAN ERKEN DEĞİŞİKLİK

Karşılaşmanın 54. dakikasında Fenerbahçe'nin 2-1 geriye düşmesi üzerine Jose Mourinho radikal bir değişikliğe imza attı. Savunma oyuncusu Diego Carlos'u oyundan alarak, yerine forvet Edin Dzeko'yu sahaya sürdü. Bu hamleyle hücum hattını güçlendirmeyi amaçlayan Mourinho, skor riskini alarak galibiyet hedefini korudu.

DIEGO CARLOS'A TEPKİ GELDİ

Diego Carlos, oyundan çıktığı sırada bazı taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Beklentileri tam olarak karşılayamayan Brezilyalı stoperin performansı, tribünlerin bir kısmında memnuniyetsizlik yarattı. Ancak bazı taraftarlar oyuncuya destek verirken, yaşadığı sakatlık sürecini de göz önünde bulundurulması gerektiğini savundu.

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