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Fenerbahçe Kayserispor maçında 2 kez penaltı bekledi! İşte o anlar

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynadığı mücadelede sarı lacivertliler, 41 ve 59. dakikalardaki iki pozisyonda penaltı bekledi ancak istediği sonucu alamadı.

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Giriş Tarihi :20 Nisan 2025 , 21:26 Güncelleme Tarihi :20 Nisan 2025 , 21:26
Fenerbahçe Kayserispor maçında 2 kez penaltı bekledi! İşte o anlar

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41. dakikada ceza sahası içinde Milan Skriniar'ın yerde kalmasının ardından Fenerbahçeli oyuncular, penaltı itirazında bulundu. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır, pozisyonu VAR hakemi Jeroen Manschot'un incelemesini bekledi. Ancak Hollandalı VAR hakemi, pozisyon için inceleme önerisinde bulunmadı ve oyun devam etti.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştırGörüntü Bein Sports'tan alınmıştır

DZEKO'NUN VURUŞU SONRASI ELLE OYNAMA İTİRAZI

dakikada Edin Dzeko'nun ceza sahası içinden yaptığı vuruşta topun Kayserisporlu savunmacı Jeanvier'in eline çarptığı yönünde Fenerbahçe cephesi itirazda bulundu. Yoğun itirazların ardından hakem Oğuzhan Çakır, pozisyonun VAR tarafından kontrol edildiğini işaret etti. Ancak VAR hakemi Jeroen Manschot, bu pozisyonda da hakemi izlemeye davet etmedi ve oyun kaldığı yerden devam etti.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştırGörüntü Bein Sports'tan alınmıştır