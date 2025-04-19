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Bayern adım adım şampiyonluğa! Bayern Münih - Heidenheim: 4-0 | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında şampiyonluk yarışındaki dev Bayern Münih, deplasmanda Heidenheim’a konuk oldu. Allianz Arena’dan uzakta oynanan mücadelede Bavyera ekibi rakibini 4-0 gibi net bir skorla geçerek moral tazeledi.

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Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 19:08 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 19:08
Bayern adım adım şampiyonluğa! Bayern Münih - Heidenheim: 4-0 | MAÇ SONUCU

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12. dakikada Harry Kane'in golüyle öne geçen Bayern, 19. dakikada Konrad Laimer'in skoru 2-0'a taşıyan golüyle rahatladı. 36. dakikada Kingsley Coman farkı üçe çıkarırken 56 dakikada Joshua Kimmich'in golü maçın skorunu belirledi: 4-0.

Takımının ilk golünü atan İngiliz yıldız Harry Kane, Bundesliga kariyerinde çıktığı 60. maçında 60. golünü atarak lig tarihine geçti. Kane'in bu performansı, Bavyera ekibine kısa sürede büyük katkı sağladığını bir kez daha kanıtladı.

Bu galibiyetle birlikte Bayern Münih puanını 72'ye yükseltti ve zirve takibini sürdürdü.

Heidenheim ise 22 puanda kalarak düşme hattına daha da yaklaştı.

Bayern Münih, 31. haftada sahasında Mainz 05 ile karşılaşacak. Heidenheim ise zorlu Stuttgart deplasmanına çıkacak.

Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Bayern, istikrarlı gidişatını sürdürmenin peşinde.

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