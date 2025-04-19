Trabzonspor’da Artem Bondarenko sesleri!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçen hafta transfer çalışmalarına başladıklarını duyurdu. Bordo mavililer, önümüzdeki sezon için 6 bölgeye takviye yapmayı planlıyor. Bu mevkiler; forvet, sol kanat, sol bek, 10 numara, 8 numara ve stoper...



Yaz döneminde stoper Batagov ile baslayan Ukraynalı avı, ara transfer döneminde forvet Sikan ve sag kanat Zubkov ile devam etmişti. Zorya Luhansk'tan Batagov'u 1.8 milyon euro'ya kadrosuna katan yönetim, Sikan ve Zubkov için Shakhtar'a 12 milyon euro ödedi. Karadeniz devi, ara dönemde yine Shakhtar Donetsk'ten alamadığı Artem Bondarenko için yazın yeniden harekete geçecek.



TRABZONSPOR YENİDEN DEVREDE



Fırtına, Bondarenko'yu takibi sürdürüyor. Sözleşmesi 2028'de bitecek yıldızın market değeri 10 milyon euro. Ukrayna basını, Karadeniz devinin bu sezon çıktığı 33 resmi maçta 9 gol, 2 asistlik skor katkısı veren 1.87 boyundaki futbolcu için sezon sonunda Shakhtar kulübüne yeniden teklif yapacağını duyurdu.