Fenerbahçe’ye Kim Min Jae’den kötü haber!

Fenerbahçe'nin Bayern Münih'ten sezon sonunda kadrosuna katmak istediği Kim Min-jae için önemli gelişmeler yaşanıyor.



Bayern Münih'te 2. sezonunu geçiren Kim Min-jae için Bundesliga ekibinin gelen tekliflere açık olacağı ve 28 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'nin de transfer gündemine geldiği yönündeki haberler daha önce basında yer bulurken son olarak Fransız basınından dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.



KIM MIN-JAE ADA YOLCUSU!



Sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacağı iddiaları basında yer alan Kim Min-jae'ye Premier Lig kulüplerinin talip olduğu öğrenildi.



Foot Mercato'da yer alan habere göre, Chelsea ve Newcastle United başta olmak üzere birçok İngiliz ekibinin olası bir transfer konusunda Min-jae'nin menajeriyle görüştüğü öne sürüldü.



Haberde son olarak İtalya Serie A'dan bir takımın da Güney Koreli futbolcuya talip olduğu ancak kendisinin yeni bir lige transfer olmayı tercih ettiği belirtildi.