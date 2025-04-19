Real Madrid’in gözü Osimhen’de!

Napoli ile yollarını ayırmaya hazırlanan Victor Osimhen, kulübüyle yaşadığı gerilim sonrası transfer listelerinin en üst sırasına yerleşmişti.



Chelsea'nin kapısından dönen Nijeryalı golcü, Avrupa'da transfer döneminin sona ermesinin ardından kiralık olarak Galatasaray'a gelmişti.



Osimhen, Galatasaray'da kiralık oynadığı dönemde Avrupa'nın dikkatini çekmeye devam etti.



Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Osimhen'in bonservis bedelini 75 milyon Euro'nun altına düşürmeyi düşünmüyor.



'REAL MADRID İÇİN 75 MİLYON EURO SORUN DEĞİL'



Fichajes'te yer alan habere göre; 26 yaşındaki isim güçlü fiziği, yüksek gol yüzdesi ve patlayıcı performansıyla Real Madrid'in ilgisini çekti.



75 milyon Euro'luk bonservis, Real Madrid için caydırıcı değil.