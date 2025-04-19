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Seri üç maça çıktı! Lecce - Como: 0-3 | MAÇ SONNUCU

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Lecce ile Como, Via del Mare Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf konuk ekip oldu. Como, etkili oyunuyla rakibini 3-0 mağlup ederek yükselişini sürdürdü.

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Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 18:11 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 18:11
Seri üç maça çıktı! Lecce - Como: 0-3 | MAÇ SONNUCU

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Karşılaşmanın ilk yarısında dengeyi bozan isim 33. dakikada sahneye çıkan Assane Diao oldu. Genç oyuncunun golüyle Como, ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda tempo zaman zaman düşse de Como oyunun kontrolünü bırakmadı. 84. dakikada Edoardo Goldaniga'nın golüyle fark ikiye çıktı. 90+1. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Diao, maçın skorunu belirledi: 3-0.

Bu sonuçla birlikte Como üst üste üçüncü galibiyetini alarak formunu perçinledi. 39 puana yükselen ekip, haftayı 12. sırada tamamladı.

Ev sahibi Lecce ise kötü gidişatını durduramadı. Ligdeki galibiyet hasreti 10 maça çıkan Lecce, 26 puanla düşme hattının sadece 2 puan üzerinde, 17. sırada yer aldı. Kritik haftalara girilirken sarı kırmızılılar için tehlike çanları çalmaya devam ediyor.

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