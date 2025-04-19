PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Paşalar gibi 3 puan! Kasımpaşa - Sivasspor: 3-1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa, sahasında Net Global Sivasspor’u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1’lik skorla kazanarak formunu sürdürdü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 15:49 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 15:49
Paşalar gibi 3 puan! Kasımpaşa - Sivasspor: 3-1 | MAÇ SONUCU

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Maça hızlı başlayan Kasımpaşa, henüz 6. dakikada Can Keleş'in golüyle öne geçti. Dakikalar 34'ü gösterdiğinde sahneye çıkan Mamadou Fall, farkı ikiye çıkararak skoru 2-0 yaptı. Mücadelenin son anlarında, 90+9. dakikada Aytaç Kara'nın golüyle ev sahibi ekip skoru belirledi: 3-1.

Konuk ekip Sivasspor, 42. dakikada penaltı şansı yakaladı ancak Rey Manaj bu fırsatı değerlendiremedi. Dönen topu ağlara gönderen Uğur Çiftçi'nin golü ise VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Nedeni ise oyuncuların ceza sahasına erken girmesi olarak açıklandı.

Sivasspor'un tek golü 84. dakikada oyuna sonradan giren Fode Koita'dan geldi.

Kasımpaşa iç saha maçlarındaki formuyla adından söz ettiriyor (AA)Kasımpaşa iç saha maçlarındaki formuyla adından söz ettiriyor (AA)


KASIMPAŞA'DAN İÇ SAHADA ETKİLEYİCİ SERİ

Bu galibiyetle iç sahada oynadığı son 8 lig maçında yenilgi yüzü görmeyen Kasımpaşa, 5. galibiyetini elde etti. İstanbul temsilcisi, bu sonuçla puanını 42'ye yükseltti ve orta sıralardaki yerini güçlendirdi.

SİVASSPOR İSTANBUL'DA 10. KEZ KAYBETTİ

Sivasspor, İstanbul takımları karşısındaki kötü grafiğini bu maçta da sürdürdü. Son 11 İstanbul temsilcisiyle oynadığı maçta galibiyet alamayan kırmızı-beyazlılar, 10. yenilgisini alarak 31 puanda kaldı. Küme düşme hattındaki tehlikeyi hissetmeye devam ediyor.

ZORLU RAKİPLERİ VAR

Kasımpaşa, 33. hafta mücadelesinde sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Sivasspor ise kendi sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Her iki takım da sezonun kritik virajında puan kaybı yaşamak istemiyor.