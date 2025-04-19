Konuk ekip Sivasspor , 42. dakikada penaltı şansı yakaladı ancak Rey Manaj bu fırsatı değerlendiremedi. Dönen topu ağlara gönderen Uğur Çiftçi'nin golü ise VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Nedeni ise oyuncuların ceza sahasına erken girmesi olarak açıklandı.

Maça hızlı başlayan Kasımpaşa , henüz 6. dakikada Can Keleş'in golüyle öne geçti. Dakikalar 34'ü gösterdiğinde sahneye çıkan Mamadou Fall, farkı ikiye çıkararak skoru 2-0 yaptı. Mücadelenin son anlarında, 90+9. dakikada Aytaç Kara'nın golüyle ev sahibi ekip skoru belirledi: 3-1.

Kasımpaşa iç saha maçlarındaki formuyla adından söz ettiriyor (AA)



KASIMPAŞA'DAN İÇ SAHADA ETKİLEYİCİ SERİ

Bu galibiyetle iç sahada oynadığı son 8 lig maçında yenilgi yüzü görmeyen Kasımpaşa, 5. galibiyetini elde etti. İstanbul temsilcisi, bu sonuçla puanını 42'ye yükseltti ve orta sıralardaki yerini güçlendirdi.

SİVASSPOR İSTANBUL'DA 10. KEZ KAYBETTİ

Sivasspor, İstanbul takımları karşısındaki kötü grafiğini bu maçta da sürdürdü. Son 11 İstanbul temsilcisiyle oynadığı maçta galibiyet alamayan kırmızı-beyazlılar, 10. yenilgisini alarak 31 puanda kaldı. Küme düşme hattındaki tehlikeyi hissetmeye devam ediyor.

ZORLU RAKİPLERİ VAR

Kasımpaşa, 33. hafta mücadelesinde sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Sivasspor ise kendi sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Her iki takım da sezonun kritik virajında puan kaybı yaşamak istemiyor.