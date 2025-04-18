Jose Mourinho’dan gelen teklife ret! Fenerbahçe için geri çevirdi

Brezilya Futbol Federasyonu, Dorrival Junior ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Yeni teknik adam konusunda birçok isim gündeme gelirken, listeye Jose Mourinho da eklendi.
Brezilya Futbol Federasyonu, Dorrival Junior ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Yeni teknik adam konusunda birçok isim gündeme gelirken, listeye Jose Mourinho da eklendi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Brezilya Milli Takımı'nın adayları arasında yer aldığı iddia edildi. Deneyimli çalıştırıcı için resmi girişimde bulunulduğu da öne sürüldü.
MOURINHO'DAN TEKLİFE RET
Gazeteci Duncan Castles'in haberine göre, Brezilya Futbol Federasyonu, Portekizli teknik adam ile temasa geçti. Federasyonun teklif yaptığı ancak Mourinho'nun bu teklifi geri çevirdiği ifade edildi.
Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar devam eden sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli teknik direktör, projeye olan bağlılığı nedeniyle Sarı-Lacivertli kulüpte kalmayı tercih etti.
Brezilya cephesi ise arayışlarını sürdürüyor. Gündemdeki diğer teknik direktör adayları arasında Carlo Ancelotti ve Jorge Jesus'un da yer aldığı belirtiliyor.