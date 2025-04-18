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Jose Mourinho'dan gelen teklife ret! Fenerbahçe için geri çevirdi

Fenerbahçe'in Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, dünyanın gündeminden düşmüyor. Deneyimli çalıştırıcı, kendisine yapılan teklifi reddetti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Nisan 2025 , 19:00 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 19:00
Jose Mourinho’dan gelen teklife ret! Fenerbahçe için geri çevirdi

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Brezilya Futbol Federasyonu, Dorrival Junior ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Yeni teknik adam konusunda birçok isim gündeme gelirken, listeye Jose Mourinho da eklendi.

Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Brezilya Milli Takımı'nın adayları arasında yer aldığı iddia edildi. Deneyimli çalıştırıcı için resmi girişimde bulunulduğu da öne sürüldü.

Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

MOURINHO'DAN TEKLİFE RET

Gazeteci Duncan Castles'in haberine göre, Brezilya Futbol Federasyonu, Portekizli teknik adam ile temasa geçti. Federasyonun teklif yaptığı ancak Mourinho'nun bu teklifi geri çevirdiği ifade edildi.

Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar devam eden sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli teknik direktör, projeye olan bağlılığı nedeniyle Sarı-Lacivertli kulüpte kalmayı tercih etti.

Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

Brezilya cephesi ise arayışlarını sürdürüyor. Gündemdeki diğer teknik direktör adayları arasında Carlo Ancelotti ve Jorge Jesus'un da yer aldığı belirtiliyor.

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