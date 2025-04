Burak Yılmaz'dan 2010-2011 açıklaması! "Ben bunlara gelmem"

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Net Global Sivasspor'u 3-1 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik direktör Burak Yılmaz, karşılaşma sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Genç çalıştırıcı, hem oyun anlayışını hem de takımının gelişimini değerlendirdi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki galibiyetin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Burak Yılmaz, hedefinin sadece kazanmak değil, aynı zamanda oyunu kontrol etmek olduğunu vurguladı. "Sürekli kazanmak ve oyunu domine eden bir takım oluşturmak istiyorum" diyen Yılmaz, Kasımpaşa'nın sahada artık daha özgüvenli bir oyun oynadığını belirtti.

Genç teknik adam, Kasımpaşa'nın gol yollarındaki başarısının yanı sıra savunma disiplinine de dikkat çekti. "Gol atabilen bir takımız. Ancak son haftalarda savunma anlamında da iyi işler yapıyoruz. Bu da bizi daha dengeli bir takım haline getiriyor" ifadelerini kullandı.

Daha iyi yerlere gelmeyi hedeflediklerini sözlerine ekleyen Yılmaz, "Ben sürekli kazanmak istiyorum, oyunu domine etmek istiyorum. Bu yüzden de zaman zaman hırsıma yenik düşüyorum. Bunu da bilinçli yaptığımı düşünmesinler. Tamamen oyunun gücüne, oyunun sıcaklığına kapıldığım için oluyor. Yoksa bir hata yapıyorsam, karşılığını da sarı kart olarak alıyorum." ifadelerini kullandı.



Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili soruyu yanıtlamak istemeyen Yılmaz, "Şampiyonluk yarışıyla ilgili yorum yapmam uygun değil, hak eden şampiyon olsun. Bana oyuncularımı sorun, Fall'u sorun, Aytaç'ı sorun. Başka oyuncularla ilgilenmiyorum, kendi oyuncularımla ilgileniyorum." açıklamasını yaptı.



"İNŞALLAH GELİŞEREK DEVAM EDER"



Hücum oyuncularından Da Costa'nın kendileri adına çok önemli ve değerli bir isim olduğunu dile getiren Burak Yılmaz, deneyimli oyuncunun liderlik özelliklerinin kendileri için avantaj olduğunu söyledi.



Geride kalan 3 haftada 5'li oynadıklarını ancak Sivasspor karşısında 4'lüye döndüklerini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:



"Bunun bir sebebi vardı ama burada söylemenin uygun olacağını düşünmüyorum. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Bu bir spor, bunu unutmayalım. Galibiyet ve mağlubiyet bunun içinde var ama Kasımpaşa'nın, böyle güzel bir kulübün hedefi her zaman yukarılardır. Benim gergin olmam ya da bağırıp itiraz etmem olmalı, ben maçın her anını yaşıyorum."



Takımın önemli isimlerinden Fall'un da performansını değerlendiren Yılmaz, "Fall ben geldikten sonra 6 gol attı, 5 asist yaptı. Onu biraz daha rahat oynatıyoruz. Hücumda daha çok istediğini yapsın, özgür oynasın dedik. O da karşılığını veriyor. Kendisine teşekkür ediyorum, inşallah gelişerek devam eder." diye konuştu.



KAYSERİ'DE YAŞANAN TARTIŞMA



Kayserispor ile geçen hafta oynanan maçın ardından bir taraftarla tartışmasıyla ilgili de konuşan Yılmaz, şunları söyledi:



"Bu durum son bulmaz. Bunun son bulması için insanların futbolun spor olduğunu hatırlaması, şampiyonluğun her şey olmadığını bilmesi lazım. Şampiyon olan takımla şampiyon olmayan takımın yaşadıkları arasında dünya kadar fark var. Fenerbahçe olmuş, Galatasaray olmuş, bu bir spor, bunu unutmadan insanların işini yaptığını, aldığı paranın hakkını vermesi gerektiğini, helalle haramı bildiğini herkesin bilmesini istiyorum. Ben kendimi biliyorum, 2011 yılını yaşamış bir futbolcu olarak bu benim karın ağrım. Ben böyle şeylere hiçbir zaman gelemem ve o yüzden karşılığını da veririm."



NELER OLMUŞTU?



Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Kayserispor maçının ardından bir taraftarın Fenerbahçe sözlerine çok sinirlendi.



Kasımpaşa, maçın ardından şehirden ayrılmak için havalimanına gitti. Bir taraftarın Fenerbahçe maçının kaybedilmesiyle ilgili iması teknik direktör Burak Yılmaz'ı çıldırttı. Taraftarın, Kasımpaşa takımına yönelik, "Her seferinde yatıyorsunuz Fener'e" sözleri duyuldu. Taraftara bağıran Yılmaz, "Nasıl konuşuyorsun lan sen? Ne demek istiyorsun lan? Yürü lan." ifadelerini kullandı.



Bunun üzerine taraftar, "Oynamıyorsunuz" ifadesini kullandı. Çevresindekiler Burak Yılmaz'ı sakinleştirmekte zorlandı.