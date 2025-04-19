PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Keny Arroyo'ya geri adım attıran paylaşım

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Göztepe’ye konuk olan Beşiktaş, İzmir deplasmanından 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların genç oyuncusu Keny Arroyo, sosyal medya paylaşımıyla gündeme oturdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 22:22 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 22:24
Keny Arroyo’ya geri adım attıran paylaşım

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ara transfer döneminde Beşiktaş'a katılan 19 yaşındaki Keny Arroyo, maç sonrası Beşiktaş formasıyla çekilmiş bir fotoğrafını, dikkat çeken bir emojiyle birlikte sosyal medya hesabından paylaştı. Emojinin anlamı ve mesajı sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu. Paylaşımın yaratığı etki sonrası genç futbolcu, gönderisini kısa süre içerisinde kaldırdı.

Keny Arroyo'ya Beşiktaş yönetimi tarafından paylaşımı nedeniyle uyarı yapıldığı ileri sürüldü. Siyah-beyazlı yetkililerin, genç oyuncuya daha kontrollü davranması konusunda bilgilendirme yaptığı iddialar arasında.

Keny Arroyo'nun paylaşımı (Instagram)Keny Arroyo'nun paylaşımı (Instagram)

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Normal doğum pankartı çıkışı: Gayet yerindeydi | Özgür Özel’e tepki: Meyhane ağzıyla siyaset yapılmaz
CHP’nin Yozgat mitingi gerçekleri… Çevre illerden taşıdılar yine olmadı
Kartal’ın Göz Göz çilesi! Göztepe - Beşiktaş: 1-1 | MAÇ SONUCU
Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşı Elif Kırav’ı öldürdü! 30 bıçak darbesi... İşte ilk ifadesi | Hangi dizilerde rol aldı?
İtirafçı olan Murat Abbas yolsuzluk tezgahını anlattı! İfadesinde kimlerin ismini verdi? Yine o ekip... Operasyon öncesi gizli toplantı
Başkan Erdoğan Savaştan daha tehlikeli diyerek uyardı: Nüfus beka sorunudur
Putin’den paskalya ateşkesi! Rusya o tarihlerde bütün askeri operasyonları durduruyor
Özgür Özel traktöre binince akıllara o vaadi geldi: Çarpıcı olsun diye yazdık
Türkiye günlerce konuştu! Ece Gürel’in otopsi raporu hazırlandı... İşte ölüm nedeni
Roma’da nükleer masa! ABD ve İran ne konuştu? Bir tur daha görüşecekler
Galatasaray ilk transferini bitiyor! Anlaşma neredeyse tamam
Elon Musk Giorgia Meloni’yi görünce kıpkırmızı oldu aşk iddiaları yeniden alevlendi
Fırtına kupaya yelken açtı! Adana Demirspor - Trabzonspor: 0-1 | MAÇ SONUCU
CANLI | Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl? Efkan Ala’dan ziyaret sonrası açıklama | Kızından duygusal paylaşım
Liverpool’un yıldızı Fenerbahçe’ye!
Mourinho’dan farklı karar! Kayserispor maçında o isim sahada
Rusya devrik diktatör Beşar Esad’ı Suriye’ye iade etmeyi reddediyor! Moskova’nın tek bir şartı var
CHP’li İBB’den gizli toplantılar için her yerde jammer kalkanı! 84 sinyal kesici cihazın faturası belediye kasasından
Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı! Mine Tugay kayıtsız kalmadı
Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar kameralardan uzak büyüttüğü oğlunun son halini paylaştı: Güzel annenin yakışıklı oğlu!