Keny Arroyo’ya geri adım attıran paylaşım

Ara transfer döneminde Beşiktaş'a katılan 19 yaşındaki Keny Arroyo, maç sonrası Beşiktaş formasıyla çekilmiş bir fotoğrafını, dikkat çeken bir emojiyle birlikte sosyal medya hesabından paylaştı. Emojinin anlamı ve mesajı sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu. Paylaşımın yaratığı etki sonrası genç futbolcu, gönderisini kısa süre içerisinde kaldırdı.

Keny Arroyo'ya Beşiktaş yönetimi tarafından paylaşımı nedeniyle uyarı yapıldığı ileri sürüldü. Siyah-beyazlı yetkililerin, genç oyuncuya daha kontrollü davranması konusunda bilgilendirme yaptığı iddialar arasında.

Keny Arroyo'nun paylaşımı (Instagram)