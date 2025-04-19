Mourinho’dan farklı karar! Kayserispor maçında o isim sahada

Ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, yarınki mücadeleden de 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yarışında kayıp yaşamak istemiyor.
Ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, yarınki mücadeleden de 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yarışında kayıp yaşamak istemiyor.
LİGDE 48. RANDEVU
Fenerbahçe ile Kayserispor, Süper Lig'de bugüne kadar 48 kez rakip oldu. Geride kalan 47 maçta sarı-lacivertliler 30 galibiyet elde ederken, 8 kez de sarı-kırmızılılar hanesine 3 puan yazdırdı.
9 müsabaka ise beraberlikle sona erdi. Bu süreçte Fenerbahçe 107, Kayserispor da 50 gol kaydetti. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma sarı-lacivertlilerin 6-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
FENERBAHÇE SON 10 MAÇIN 9'UNU KAZANDI
Fenerbahçe ile Kayserispor arasında Süper Lig'de oynanan son 10 karşılaşmada sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, bu süreçteki müsabakaların 9'unda hanesine 3'er puan yazdırırken, 1 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Kayseri ekibinin, Fenerbahçe'yi en son 3 Kasım 2019 tarihinde evinde 1-0'lık skorla mağlup etti.
15 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ
Fenerbahçe, Süper Lig'de 15 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Bu süreçte 7'si üst üste olmak üzere 12 galibiyet elde eden Jose Mourinho'nun öğrencileri, 3 müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe son olarak deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.
İÇ SAHA KARNESİ
Jose Mourinho'nun öğrencileri, Süper Lig'de bu sezon evinde 14 karşılaşmaya çıktı. Adana Demirspor, Alanyaspor, Bodrum FK, Sivasspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Hatayspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Trabzonspor maçlarında sahadan galibiyetle ayrılan Kanarya, derbide Galatasaray'a mağlup oldu, Samsunspor ile de golsüz berabere kaldı.
Fenerbahçe, iç sahada kazandığı müsabakaların 6'sında da kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler rakip filelere 35 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.
6 FUTBOLCU KART SINIRINDA
FENERBAHÇE'DE FİLİP KOSTİC, MERT HAKAN YANDAŞ, ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ, İRFAN CAN KAHVECİ, ALLAN SAİNT-MAXİMİN VE SOFYAN AMRABAT SARI KART CEZA SINIRINDA BULUNUYOR. SÖZ KONUSU FUTBOLCULAR YARIN SARI KART GÖRMESİ HALİNDE BİR SONRAKİ HAFTA OYNANACAK GAZİANTEP FK MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK.
İŞTE F.BAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Livakovic, Osayi, Skriniar, Çağlar, Mert Müldür, Fred, Szymanski, Tadic, Oğuz, Talisca, Nesyri.