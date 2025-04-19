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Formula 1 Suudi Arabistan GP'de ilk sıra Max Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun beşinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'si, heyecan dolu sıralama turlarının ardından netleşti. Red Bull’un yıldız pilotu Max Verstappen, 1:27.294’lük derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

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Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 23:27 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 23:27
Formula 1 Suudi Arabistan GP’de ilk sıra Max Verstappen’in

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6.174 kilometre uzunluğundaki Cidde Cadde Pisti'nde gerçekleşen sıralama turlarında, son şampiyon Verstappen üstün performansıyla dikkat çekti. McLaren'ın genç yeteneği Oscar Piastri, 1:27.304'lük süresiyle ikinci sırayı elde ederken, Mercedes pilotu George Russell ise 1:27.407 ile üçüncü sıradan yarışa başlayacak.

McLaren'ın diğer pilotu Lando Norris, sıralama turlarının 3. denemesinde yaşadığı kaza nedeniyle seans dışı kaldı ve yarışa istediği noktadan başlayamayacak. Takım için dengeleri etkileyen bu gelişme, stratejik planları da doğrudan etkileyecek.

Suudi Arabistan Grand Prix'si yarın TSİ 20.00'de başlayacak.


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