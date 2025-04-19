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Kasımpaşa-Sivasspor maçı saat kaçta? Canlı maç takibi! Kasımpaşa-Sivasspor maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu 32. hafta mücadelesi Kasımpaşa ile Sivasspor arasında oynanacak. Maç öncesinde, futbolseverler Kasımpaşa - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Kasımpaşa ile Sivasspor maç detaylar…

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Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 12:14 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 12:14
Kasımpaşa-Sivasspor maçı saat kaçta? Canlı maç takibi! Kasımpaşa-Sivasspor maçı hangi kanalda?

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Kasımpaşa - Sivasspor maçı, Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında futbolseverlerle buluşuyor. İki takım arasındaki son iki mücadele golsüz berabere sonuçlanırken, Kasımpaşa evinde sergilediği güçlü performansla Sivasspor'u zorlamayı hedefliyor. Peki Kasımpaşa-Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte konuya dair bilgiler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

KASIMPAŞA-SİVASSPOR SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa-Sivasspor maçı, 19 Nisan Cumartesi günü saat 13:30'da oynanacak.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

KASIMPAŞA-SİVASSPOR CANLI NEREDEN İZLENİR?

Kasımpaşa ile Sivasspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu yayın, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar üzerinden ve Türksat uydusu ile internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.

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