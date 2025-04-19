Kasımpaşa-Sivasspor maçı saat kaçta? Canlı maç takibi! Kasımpaşa-Sivasspor maçı hangi kanalda?

Kasımpaşa - Sivasspor maçı, Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında futbolseverlerle buluşuyor. İki takım arasındaki son iki mücadele golsüz berabere sonuçlanırken, Kasımpaş a evinde sergilediği güçlü performansla Sivasspor'u zorlamayı hedefliyor. Peki Kasımpaşa-Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte konuya dair bilgiler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

KASIMPAŞA-SİVASSPOR CANLI NEREDEN İZLENİR?

Kasımpaşa ile Sivasspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu yayın, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar üzerinden ve Türksat uydusu ile internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.

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