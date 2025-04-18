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Lucas Torreira'nın içinden canavar çıktı! Rekoruna bir adım uzaklıkta

Trendyol Süper Lig'de Bodrum FK'yı ağırlayan Galatasaray, sahadan 2-0 galip ayrıldı. İlk golünü Lucas Torreira ile bulan Cimbom'da Uruguaylı yıldız kariyerinin en çok tabelaya katkı sağlayan sezonuna imza attı. Rekoruna ise sadece bir adım kaldı.

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Giriş Tarihi :18 Nisan 2025 , 22:38 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 22:39
Lucas Torreira’nın içinden canavar çıktı! Rekoruna bir adım uzaklıkta

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK ile Rams Park'ta karşılaştı. Mücadelenin 29. dakikasında sahneye çıkan Lucas Torreira, Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruşu asiste çevirerek ağları sarstı.

Maçta Davinson Sanchez'in ikinci golü kaydetmesiyle 3 puanı cebine koyan Cimbom, şampiyonluk yarışında bir engeli daha atlamış oldu.

Lucas Torreira (AA)Lucas Torreira (AA)

Geldiği günden bu yana enerjisiyle adından söz ettiren Lucas Torreira, bu sezon skora da çok önemli katkıda bulundu. Deneyimli orta saha toplamda 3 gol ve 7 asistlik istatistik elde ederken 1. lig seviyesinde rekoruna da imza atmaya çok yaklaştı.

Lucas Torreira (AA)Lucas Torreira (AA)

2021-2022 sezonunda Serie A'da 5 gol atıp 2 de asist yapan Torreira, toplamda 7 kez tabelaya etki etti. Bodum FK karşısında filleri sarsarak 3 gol ve 4 asiste ulaştı. Yıldız futbolcu gol atması veya pası vermesiyle rekorunu kıracak.

İşte Lucas Torreira'nın sezonlara göre gol ve asist sayıları

2023-2024: 1 gol ve 3 asist
2022-2023: 1 asist
2021-2022: 5 gol 2 asist (Serie A)
2020-2021: 1 gol (LA Liga)
2019-2020: 1 gol ve 1 asist (Premier Lig)
2018-2019: 2 gol ve 2 asist (Premier Lig)
2017-2018: 4 gol ve 1 asist (Serie A)
2016-2017: 1 asist (Serie A)

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