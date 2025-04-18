Lucas Torreira’nın içinden canavar çıktı! Rekoruna bir adım uzaklıkta

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK ile Rams Park'ta karşılaştı. Mücadelenin 29. dakikasında sahneye çıkan Lucas Torreira, Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruşu asiste çevirerek ağları sarstı. Maçta Davinson Sanchez'in ikinci golü kaydetmesiyle 3 puanı cebine koyan Cimbom, şampiyonluk yarışında bir engeli daha atlamış oldu.

Lucas Torreira (AA) Geldiği günden bu yana enerjisiyle adından söz ettiren Lucas Torreira, bu sezon skora da çok önemli katkıda bulundu. Deneyimli orta saha toplamda 3 gol ve 7 asistlik istatistik elde ederken 1. lig seviyesinde rekoruna da imza atmaya çok yaklaştı.