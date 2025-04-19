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Jose Morais'ten Mourinho cevabı!

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Galatasaray maçı sonrası konuştu. "Jose Mourinho ile yakınlığınız 'Fenerbahçe ile şampiyon olsun' sözünüz sebebiyle bu maça yüksek motivasyonla çıktığınız yönündeki söylentiler için ne diyeceksiniz?" sorusuna cevap veren Jose Morais şu ifadeleri kullandı.

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Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 09:54 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 09:54
Jose Morais’ten Mourinho cevabı!

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Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Morais, "Öncelikle takımımın iyi bir karakter gösterdiğini söyleyebilirim. Zor olacağını biliyorduk. Oyuncularım sahaya bir karakter koydu. Maçın başında baskı ve yoğunluk vardı.

MOURINHO, FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

"Jose Mourinho ile yakınlığınız 'Fenerbahçe ile şampiyon olsun' sözünüz sebebiyle bu maça yüksek motivasyonla çıktığınız yönündeki söylentiler için ne diyeceksiniz?" sorusuna cevap veren Jose Morais şu ifadeleri kullandı.

"Sorun yok bu soruda. Bir sürü arkadaşım ve dünya görüşüm var. Her maça aynı motivasyonla hazırlanıyorum. Profesyonel bir teknik adamım ve böyle yaşıyorum. Her maçı kazanmak istiyorum. Bu bazen mümkün olmuyor.

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