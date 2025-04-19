Göztepe - Beşiktaş | CANLI

Beşiktaş bu sezon Göztepe'ye 2 kez mağlup oldu (İHA)

SON 5 MAÇTA TEK GALİBİYET

Beşiktaş, Süper Lig'de son beş haftada yalnızca bir kez galibiyet sevinci yaşayabildi. Bu süreçte TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK ve RAMS Başakşehir'e mağlup olan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa ile de berabere kaldı. Tek galibiyetini ise Galatasaray derbisinde elde etti.