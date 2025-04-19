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Göztepe - Beşiktaş | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-1 yenilerek elendiği rakibini bu kez ligde mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmak ve yeni bir sayfa açmak amacında. Göztepe - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 17:51 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 18:56
Göztepe - Beşiktaş | CANLI

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe'ye konuk oluyor.

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Göztepe - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Ernest Muçi son maçta Göztepe ağlarını havalandırmıştı (İHA)Ernest Muçi son maçta Göztepe ağlarını havalandırmıştı (İHA)

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

GÖZTEPE: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Doğan, Tijanic, Emersonn, Romulo

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Amir, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa, Mustafa

Tayyip Talha Sanuç (İHA)Tayyip Talha Sanuç (İHA)

DÜDÜK OZAN ERGÜN'DE

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetiyor.

Alex Oxlade-Chamberlain (iHA)Alex Oxlade-Chamberlain (iHA)

KARTAL AVRUPA İÇİN KAZANMAK ZORUNDA

Son haftalarda üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla sarsılan Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılma umutlarını sürdürmek istiyor. Siyah-beyazlılar, bu önemli deplasmandan galibiyetle dönerek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Beşiktaş Avrupa kupalarına katılmak için zorlu virajdan 3 puanla ayrılmak amacında (AA)Beşiktaş Avrupa kupalarına katılmak için zorlu virajdan 3 puanla ayrılmak amacında (AA)

BEŞİKTAŞ 5. SIRADA

29 maç sonunda 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Beşiktaş, 48 puanla 5. sırada yer alıyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki ekip, üst sıralardaki yerini korumak adına sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor.

Rafa Silva (İHA)Rafa Silva (İHA)

4 EKSİK VAR

Zorlu mücadele öncesinde siyah-beyazlılarda önemli eksikler dikkat çekiyor. Sakatlıkları bulunan Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Elan Ricardo ve Ernest Muçi, Göztepe karşısında forma giyemiyor.

Rafa Silva (AA)Rafa Silva (AA)

KRİTİK İSİMLER SINIRDA

Beşiktaş'ta Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Arthur Masuaku, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde, gelecek hafta oynanacak Atakaş Hatayspor maçında görev yapamayacak.

Beşiktaş bu sezon Göztepe'ye 2 kez mağlup oldu (İHA)Beşiktaş bu sezon Göztepe'ye 2 kez mağlup oldu (İHA)

SON 5 MAÇTA TEK GALİBİYET

Beşiktaş, Süper Lig'de son beş haftada yalnızca bir kez galibiyet sevinci yaşayabildi. Bu süreçte TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK ve RAMS Başakşehir'e mağlup olan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa ile de berabere kaldı. Tek galibiyetini ise Galatasaray derbisinde elde etti.

Romulo Beşiktaş deplasmanında 3 gol atmıştı (AA)Romulo Beşiktaş deplasmanında 3 gol atmıştı (AA)

BU SEZON GÖZTEPE'Yİ YENEMEDİ

Beşiktaş, bu sezon Göztepe karşısında oynadığı iki resmi maçta da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ligin ilk yarısında İstanbul'daki mücadelede 2-0 öne geçmesine rağmen 4-2 kaybeden siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası çeyrek finalinde de rakibine 3-1 yenilerek elenmişti.

Beşiktaşta transfer operasyonu!Beşiktaşta transfer operasyonu!
Beşiktaş'ta transfer operasyonu!

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