Göztepe - Beşiktaş | CANLI

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe'ye konuk oluyor.
GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ
GÖZTEPE: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Doğan, Tijanic, Emersonn, Romulo
BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Amir, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa, Mustafa
DÜDÜK OZAN ERGÜN'DE
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetiyor.
KARTAL AVRUPA İÇİN KAZANMAK ZORUNDA
Son haftalarda üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla sarsılan Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılma umutlarını sürdürmek istiyor. Siyah-beyazlılar, bu önemli deplasmandan galibiyetle dönerek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.
BEŞİKTAŞ 5. SIRADA
29 maç sonunda 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Beşiktaş, 48 puanla 5. sırada yer alıyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki ekip, üst sıralardaki yerini korumak adına sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor.
4 EKSİK VAR
Zorlu mücadele öncesinde siyah-beyazlılarda önemli eksikler dikkat çekiyor. Sakatlıkları bulunan Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Elan Ricardo ve Ernest Muçi, Göztepe karşısında forma giyemiyor.
KRİTİK İSİMLER SINIRDA
Beşiktaş'ta Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Arthur Masuaku, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde, gelecek hafta oynanacak Atakaş Hatayspor maçında görev yapamayacak.
SON 5 MAÇTA TEK GALİBİYET
Beşiktaş, Süper Lig'de son beş haftada yalnızca bir kez galibiyet sevinci yaşayabildi. Bu süreçte TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK ve RAMS Başakşehir'e mağlup olan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa ile de berabere kaldı. Tek galibiyetini ise Galatasaray derbisinde elde etti.
BU SEZON GÖZTEPE'Yİ YENEMEDİ
Beşiktaş, bu sezon Göztepe karşısında oynadığı iki resmi maçta da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ligin ilk yarısında İstanbul'daki mücadelede 2-0 öne geçmesine rağmen 4-2 kaybeden siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası çeyrek finalinde de rakibine 3-1 yenilerek elenmişti.