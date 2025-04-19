Fenerbahçe’de En Nesyri zamanı!

Bu sezon 26 gol, 5 asistle Fenerbahçe'nin en skorer ismi olan Youssef En-Nesyri, Ramazan ayında orucun da etkisiyle ciddi bir form düşüklüğü yaşamıştı.



Ligde Adana Demir (2), Göztepe (2), Rize (1) ve Kasımpaşa (2) galibiyetlerine 7 golle damga vuran Faslı yıldız, sonraki beş maçta ise ancak bir kere ağları havalandırabildi.



Samsunspof ve Sivasspor maçlarında yedek soyunan En-Neysri, idmanlardaki performansıyla Jose Mourinho'nun gözüne girerek yeniden ilk on bir fırsatı yakaladı. Yıldız golcü Kayseri maçıyla formasına kavuşacak.