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Fatih Tekke'den takımına eleştiri! "Konuşacak bir şey yok"

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor’u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Mücadele sonrası bordo-mavili ekibin teknik direktörü Fatih Tekke, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda takımına yönelik eleştirilerde bulundu.

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Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 18:41 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 18:41
Fatih Tekke’den takımına eleştiri! Konuşacak bir şey yok

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Fatih Tekke, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, takımının sahadaki performansından memnun olmadığını açıkça ifade etti. Tekke, "Oyunla ilgili konuşacak bir şey bulamıyorum" diyerek, galibiyete rağmen ortaya konan futbolun yeterli olmadığının altını çizdi.

Yayıncı kuruluşa konuşan Tekke; "Konuşulacak bir şey yok. Olumlu olarak sadece 3 puan var. Ama oyun olarak olumlu konuşacak bir şey yok. Böyle oynamamalıyız. Bu kadar basit top kayıplarıyla oynamamız mümkün değil. Belki havadan dolayı, enteresan bir şey vardı. Oyun hakkında konuşmamıza gerek yok. Rakibimizi tebrik etmemiz lazım. İyi oynamadığımızdan dolayı mutsuzluk var. Bu tip maçlarda öz güveni gösteremezsek... Daha önümüzde çok fazla zor maçlar var. O maçlarda da öz güvene ihtiyacımız var" dedi.

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