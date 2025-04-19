Karşılaşmada uzun süre gol sesi çıkmazken, Manchester City son dakikalarda oyuna ağırlığını koydu. 84. dakikada genç yetenek Nico O'Reilly, attığı golle takımını öne geçirdi. 90+2. dakikada ise Mateo Kovacic'in golüyle fark ikiye çıktı ve mücadele 2-0 sonuçlandı.

Bu galibiyetle Manchester City, Premier Lig'de üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 58'e yükseltti. Şampiyonluk yolunda iddiasını sürdüren mavi-beyazlı ekip, kritik bir engeli daha aştı.

Ev sahibi Everton ise ligde iki maçlık yenilmezlik serisinin ardından mağlubiyetle tanıştı. 38 puanda kalan ekip, düşme hattının hemen üzerinde kalmaya devam ediyor.

Manchester City, ligin bir sonraki haftasında sahasında Aston Villa ile karşılaşacak. Everton ise Chelsea deplasmanına çıkacak.