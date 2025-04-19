SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Adana Demirspor - Trabzonspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor'a konuk oluyor. Bordo mavililer kritik maçta kazanarak 3 puanı hanesine yazdırıp Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı yarı final mücadelesine moralli çıkmak amacında. Ev sahibi ekip ise Beşiktaş sonrası bir dev takımı daha eli boş göndermek istiyor. Adana Demirspor - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 14:58 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 15:58
Adana Demirspor - Trabzonspor | CANLI

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor'a konuk oluyor.

Bordo mavililer kritik maçta kazanarak 3 puanı hanesine yazdırıp Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı yarı final mücadelesine moralli çıkmak amacında.

Ev sahibi ekip ise Beşiktaş sonrası bir dev takımı daha eli boş göndermek istiyor.

CANLI TAKİP

Adana Demirspor - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Anthony Nwakaeme (İHA)Anthony Nwakaeme (İHA)

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Murat, Arda, Burhan, Tolga, Abdulsamet, Tayfun, Bünyamin, İzzet, Ozan, Osman, Aymbetov.

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Mendy, Cham, Visca, Cihan, Banza.

Ozan Tufan (AA)Ozan Tufan (AA)

TRABZONSPOR 9. SIRADA

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında, sezonun son düzlüğüne girilirken 9. sırada yer alan Trabzonspor, ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'a konuk oluyor. Karadeniz ekibi, deplasmanda galibiyet hedefliyor.

Trabzonspor son maçında Rizespor'u 2-0 yendi (DHA)Trabzonspor son maçında Rizespor'u 2-0 yendi (DHA)

HEDEF MORAL BULMAK

Ligde şu ana kadar 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 39 puan toplayan bordo-mavililer, sıralamadaki yerini koruyarak sezonu üst sıralarda tamamlamayı amaçlıyor. Adana Demirspor karşısında alınacak 3 puan, moral ve motivasyon açısından da büyük önem taşıyor.

Maestro ve Caner Erkin (İHA)Maestro ve Caner Erkin (İHA)

SÜRPRİZ PEŞİNDE

Eksi 2 puanla son sırada bulunan Adana temsilcisi, matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşmiş durumda. Ligde prestij mücadelesi veren mavi-lacivertliler, zorlu Trabzonspor karşısında sürpriz peşinde olacak.

Denis Draguş (AA)Denis Draguş (AA)

FIRTINA'DA EKSİKLER VAR

Karadeniz ekibinde önemli eksikler göze çarpıyor. Denis Draguş, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçı ve kaleci Onuralp Çevikkan sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Savaştan daha tehlikeli diyerek uyardı: Nüfus beka sorunudur
İtirafçı olan Murat Abbas yolsuzluk tezgahını anlattı! İfadesinde kimlerin ismini verdi? Yine o ekip... Operasyon öncesi gizli toplantı
Adana Demirspor - Trabzonspor | CANLI
MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Hamas arasında kritik temas
Türkiye günlerce konuştu! Ece Gürel’in otopsi raporu hazırlandı... İşte ölüm nedeni
Mourinho’dan farklı karar! Kayserispor maçında o isim sahada
Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşı Elif Kırav’ı öldürdü! Her detayı vahşet! İfadesi ortaya çıktı
Galatasaray’dan dev plan! Çifte dünya yıldızı
Roma’da nükleer masa! ABD ve İran’ın müzakere adresi İtalya
Elon Musk Giorgia Meloni’yi görünce kıpkırmızı oldu aşk iddiaları yeniden alevlendi
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman’dan ’dijital telif’ yasasıyla ilgili yeni açıklama: Sona yaklaştık
Liverpool’un yıldızı Fenerbahçe’ye!
Rusya devrik diktatör Beşar Esad’ı Suriye’ye iade etmeyi reddediyor! Moskova’nın tek bir şartı var
CHP’li İBB’den gizli toplantılar için her yerde jammer kalkanı! 84 sinyal kesici cihazın faturası belediye kasasından
+18 paylaşımları ve gizemli partilerinin ardından tutuklanmıştı! Kilit isme yeni dava
CANLI | Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl? Efkan Ala’dan ziyaret sonrası açıklama | Kızından duygusal paylaşım
Bakanlık harekete geçti: Fırsatçılara baskın! Fahiş fiyatta ürün satan firmalara 17 milyon lira ceza
Evde çalışanlara emeklilik imkanı! Uygulama nasıl yapılıyor? Ne kadar prim ödeyecek?
CHP kayyum desteği kesti dedi Özgür Çelik yolsuzluğu itiraf etti! Şişli Belediyesi’nde yasa dışı bağış skandalı: Kim bu gönüllü bağışçılar?
Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar kameralardan uzak büyüttüğü oğlunun son halini paylaştı: Güzel annenin yakışıklı oğlu!