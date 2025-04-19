Adana Demirspor - Trabzonspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor'a konuk oluyor.
Bordo mavililer kritik maçta kazanarak 3 puanı hanesine yazdırıp Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı yarı final mücadelesine moralli çıkmak amacında.
Ev sahibi ekip ise Beşiktaş sonrası bir dev takımı daha eli boş göndermek istiyor.
CANLI TAKİP
Adana Demirspor - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Anthony Nwakaeme (İHA)
İLK 11'LER
Adana Demirspor: Murat, Arda, Burhan, Tolga, Abdulsamet, Tayfun, Bünyamin, İzzet, Ozan, Osman, Aymbetov.
Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Mendy, Cham, Visca, Cihan, Banza.