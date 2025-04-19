Adana Demirspor - Trabzonspor | CANLI

Trabzonspor son maçında Rizespor'u 2-0 yendi (DHA)

HEDEF MORAL BULMAK

Ligde şu ana kadar 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 39 puan toplayan bordo-mavililer, sıralamadaki yerini koruyarak sezonu üst sıralarda tamamlamayı amaçlıyor. Adana Demirspor karşısında alınacak 3 puan, moral ve motivasyon açısından da büyük önem taşıyor.