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Formula 1'de zirve Piastri'nin!

McLaren pilotu Oscar Piastri, Suudi Arabistan Grand Prix'sini kazanarak sezonun 3. zaferine imza attı ve pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Nisan 2025 , 08:40 Güncelleme Tarihi :21 Nisan 2025 , 08:40
Formula 1’de zirve Piastri’nin!

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5. yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'sini McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Suudi Arabistan'daki 6.174 kilometre uzunluğundaki Cidde Cadde Pisti'nde düzenlenen yarış, 50 tur üzerinden yapıldı.

Piastri 1 saat 21 dakika 06.758 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamladı ve sezondaki 3. Grand Prix galibiyetini elde etti.

Red Bull'un son şampiyon pilotu Hollandalı Max Verstappen, Piastri'nin 2.843 saniye gerisinde ikinci olurken, Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ise liderin 8.104 saniye gerisinde yarışı 3. bitirdi.

Sezonun 6. yarışı olan Miami Grand Prix'si 4 Mayıs'ta koşulacak.

Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar

1- Oscar Piastri (Avustralya): 99

2- Lando Norris (Büyük Britanya): 89

3- Max Verstappen (Hollanda): 87

4- George Russell (Büyük Britanya): 73

5- Charles Leclerc (Monako): 47

- Takımlar

1- McLaren: 188

2- Mercedes: 111

3- Red Bull: 89

4- Ferrari: 78

5- Williams: 25

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