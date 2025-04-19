Karşılaşmanın ilk yarısında tempo oldukça yüksekti. Konuk ekip Wolfsburg, 27. dakikada öne geçse de Mainz'ın cevabı gecikmedi. Ev sahibi ekip, 37. dakikada Jae-sung Lee ve 40. dakikada Dominik Kohr'un golleriyle devreye 2-1 önde girdi.

İkinci yarıda iki takım da dengeyi bozmakta zorlandı. Uzun süre golsüz geçen ikinci yarının son anlarında sahneye çıkan Denis Vavro, 90. dakikada attığı golle Wolfsburg'a 1 puanı getiren isim oldu.

Bu sonuçla birlikte Mainz 05'in galibiyet hasreti 5 maça, Wolfsburg'un ise 6 maça çıktı. Her iki ekip de çıkış aradığı haftalarda yine puan kaybı yaşadı.

Mainz 05 bu beraberlikle puanını 47'ye çıkararak haftayı 6. sırada tamamladı.

Wolfsburg ise 39 puanla 12. sırada yer alıyor.

Gelecek hafta Mainz, lider Bayern Münih deplasmanında zorlu bir sınav verecek. Wolfsburg ise sahasında Freiburg ile karşı karşıya gelecek.