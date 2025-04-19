PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

4 gollü düelloda kazanan yok! Mainz 05 - Wolfsburg: 2-2 | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Mainz 05, sahasında Wolfsburg'u ağırladı. Mewa Arena’da oynanan mücadele 2-2’lik eşitlikle sonuçlanırken, iki ekip de uzun süredir süren galibiyet özlemini dindiremedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 18:51 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 18:51
4 gollü düelloda kazanan yok! Mainz 05 - Wolfsburg: 2-2 | MAÇ SONUCU

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Karşılaşmanın ilk yarısında tempo oldukça yüksekti. Konuk ekip Wolfsburg, 27. dakikada öne geçse de Mainz'ın cevabı gecikmedi. Ev sahibi ekip, 37. dakikada Jae-sung Lee ve 40. dakikada Dominik Kohr'un golleriyle devreye 2-1 önde girdi.

İkinci yarıda iki takım da dengeyi bozmakta zorlandı. Uzun süre golsüz geçen ikinci yarının son anlarında sahneye çıkan Denis Vavro, 90. dakikada attığı golle Wolfsburg'a 1 puanı getiren isim oldu.

Bu sonuçla birlikte Mainz 05'in galibiyet hasreti 5 maça, Wolfsburg'un ise 6 maça çıktı. Her iki ekip de çıkış aradığı haftalarda yine puan kaybı yaşadı.

Mainz 05 bu beraberlikle puanını 47'ye çıkararak haftayı 6. sırada tamamladı.

Wolfsburg ise 39 puanla 12. sırada yer alıyor.

Gelecek hafta Mainz, lider Bayern Münih deplasmanında zorlu bir sınav verecek. Wolfsburg ise sahasında Freiburg ile karşı karşıya gelecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Normal doğum pankartı çıkışı: Gayet yerindeydi | Özgür Özel’e tepki: Meyhane ağzıyla siyaset yapılmaz
İtirafçı olan Murat Abbas yolsuzluk tezgahını anlattı! İfadesinde kimlerin ismini verdi? Yine o ekip... Operasyon öncesi gizli toplantı
Beşiktaş’ın Göztepe maçı ilk 11’i belli oldu
Putin’den paskalya ateşkesi! Rusya o tarihlerde bütün askeri operasyonları durduruyor
Başkan Erdoğan Savaştan daha tehlikeli diyerek uyardı: Nüfus beka sorunudur
Fırtına kupaya yelken açtı! Adana Demirspor - Trabzonspor: 0-1 | MAÇ SONUCU
Özgür Özel traktöre binince akıllara o vaadi geldi: Çarpıcı olsun diye yazdık
Galatasaray ilk transferini bitiyor! Anlaşma neredeyse tamam
Türkiye günlerce konuştu! Ece Gürel’in otopsi raporu hazırlandı... İşte ölüm nedeni
Roma’da nükleer masa! ABD ve İran’ın müzakere adresi İtalya
Elon Musk Giorgia Meloni’yi görünce kıpkırmızı oldu aşk iddiaları yeniden alevlendi
MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Hamas arasında kritik temas
Mourinho’dan farklı karar! Kayserispor maçında o isim sahada
Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşı Elif Kırav’ı öldürdü! Her detayı vahşet! İfadesi ortaya çıktı
CANLI | Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl? Efkan Ala’dan ziyaret sonrası açıklama | Kızından duygusal paylaşım
Rusya devrik diktatör Beşar Esad’ı Suriye’ye iade etmeyi reddediyor! Moskova’nın tek bir şartı var
Liverpool’un yıldızı Fenerbahçe’ye!
CHP’li İBB’den gizli toplantılar için her yerde jammer kalkanı! 84 sinyal kesici cihazın faturası belediye kasasından
Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı! Mine Tugay kayıtsız kalmadı
Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar kameralardan uzak büyüttüğü oğlunun son halini paylaştı: Güzel annenin yakışıklı oğlu!