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Altay Bayındır Beşiktaş'a önerildi! Tek şart var

Manchester United'da istediği forma süresini bulamayan Altay Bayındır, menajerler yoluyla Beşiktaş'a önerildi. Fenerbahçe'den Manchester United'a geçtiğimiz sezon 5 milyon Euroya transfer olan 27 yaşındaki milli kaleci, İngiltere kariyerinde 2 sezonda 8 maça çıkarken kalesinde 14 gol gördü.

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Giriş Tarihi :18 Nisan 2025 , 10:00 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 10:01
Altay Bayındır Beşiktaş’a önerildi! Tek şart var

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Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır, siyah-beyazlı yönetime önerildi.


BEŞİKTAŞ ÇEKİNCELİ YAKLAŞTI

Siyah-beyazlı yönetim, oyuncunun yüksek maliyeti ve hali hazırda Mert Günok'un kadroda yer alması sebebiyle öneriye sıcak bakmadı. Kartal, eğer transfer gerçekleşecekse herhangi bir ücret ödemek istemediğini Manchester'a bildirdi.

TEK BİR ŞARTLA

Beşiktaş yönetimi, milli kalecinin transferine yalnızca tüm maliyetlerin karşı kulüp tarafından ödenmesi şartıyla sıcak bakıyor.



MANCHESTER UNİTED PERFORMANSI

Fenerbahçe'den Manchester United'a geçtiğimiz sezon 5 milyon Euroya transfer olan 27 yaşındaki milli kaleci, İngiltere kariyerinde 2 sezonda 8 maça çıkarken kalesinde 14 gol gördü.

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