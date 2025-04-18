Zeki Çelik Fulham yolunda! İmza an meselesi

Devre arası transfer döneminde Fulham, Zeki Çelik'i kadrosuna katmak istemişti ancak taraflar o dönem anlaşmaya varamamış ve transfer gerçekleşmemişti.
İngiliz kulübü, bu süreçte Zeki'nin transferinden tamamen vazgeçmedi. Fulham, Roma ile yeniden masaya oturarak görüşmelere devam etti.
Zeki Çelik (Takvim Foto Arşiv)
GELECEK YIL İNGİLTERE'DE
İngiliz ve İtalyan kulüpleri arasında yapılan son görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. Fulham ile Roma'nın, Zeki Çelik'in transferi konusunda büyük oranda anlaşma sağladığı bildirildi.
İki kulüp arasında temaslar sürerken, herhangi bir pürüz çıkmazsa transferin tamamlanması bekleniyor. Bu durumda milli futbolcunun gelecek sezondan itibaren Premier Lig'de forma giyeceği öngörülüyor.
Zeki Çelik (Takvim Foto Arşiv)
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Zeki Çelik, Roma formasıyla bu sezon sahada istikrarlı bir görüntü çizdi. Toplamda 37 maçta süre alan futbolcu, 1 gol atarken 3 de asist yaptı.
Milli oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro seviyesinde gösteriliyor. Zeki'nin Roma ile olan mevcut sözleşmesi ise 2026 yılına kadar devam ediyor.