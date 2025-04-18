Zeki Çelik Fulham yolunda! İmza an meselesi

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Devre arası transfer döneminde Fulham, Zeki Çelik'i kadrosuna katmak istemişti ancak taraflar o dönem anlaşmaya varamamış ve transfer gerçekleşmemişti. İngiliz kulübü, bu süreçte Zeki'nin transferinden tamamen vazgeçmedi. Fulham, Roma ile yeniden masaya oturarak görüşmelere devam etti.

Zeki Çelik (Takvim Foto Arşiv) GELECEK YIL İNGİLTERE'DE İngiliz ve İtalyan kulüpleri arasında yapılan son görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. Fulham ile Roma'nın, Zeki Çelik'in transferi konusunda büyük oranda anlaşma sağladığı bildirildi. İki kulüp arasında temaslar sürerken, herhangi bir pürüz çıkmazsa transferin tamamlanması bekleniyor. Bu durumda milli futbolcunun gelecek sezondan itibaren Premier Lig'de forma giyeceği öngörülüyor.