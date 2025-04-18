Arda Güler’in hocası değişebilir! Real Madrid hedefini belirledi

İspanyol devinde Ancelotti'nin yerine geçebilecek en güçlü aday ise Xabi Alonso olarak öne çıkıyor.
Sky kaynaklı haberlere göre, Alonso'nun temsilcisi yakın zamanda Real Madrid yönetimiyle yeniden temasa geçti. Ancak şu ana kadar İspanyol kulübünün, Bayer Leverkusen ile doğrudan bir görüşme yapmadığı belirtildi.
Xabi Alonso (AFP)
LEVERKUSEN'İN BEKLENTİSİ NET
Bayer Leverkusen, Alonso'nun Real Madrid'e transferi halinde maddi beklentisini şimdiden belirledi. Kulüp, olası bir teklif durumunda İspanyolların 15-20 milyon Euro arasında bir sözleşme fesih bedelini gözden çıkarmasını istiyor.
43 yaşındaki teknik direktör, şu ana kadar geleceğiyle ilgili net bir karar almış değil. Leverkusen yönetimi, Alonso'nun kararını kısa süre içinde açıklamasını bekliyor.