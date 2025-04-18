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Arda Güler'in hocası değişebilir! Real Madrid hedefini belirledi

Bayer Leverkusen, teknik direktör Xabi Alonso’nun geleceğiyle ilgili vereceği kararı merakla bekliyor. Alman ekibi, başarılı çalıştırıcının sezon sonunda nasıl bir adım atacağını görmek istiyor. Carlo Ancelotti'nin ayrılması halinde Real Madrid'in devreye girmesi bekleniyor.

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Giriş Tarihi :18 Nisan 2025 , 19:36 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 19:36
Arda Güler’in hocası değişebilir! Real Madrid hedefini belirledi

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İspanyol devinde Ancelotti'nin yerine geçebilecek en güçlü aday ise Xabi Alonso olarak öne çıkıyor.

Sky kaynaklı haberlere göre, Alonso'nun temsilcisi yakın zamanda Real Madrid yönetimiyle yeniden temasa geçti. Ancak şu ana kadar İspanyol kulübünün, Bayer Leverkusen ile doğrudan bir görüşme yapmadığı belirtildi.

Xabi Alonso (AFP)Xabi Alonso (AFP)

LEVERKUSEN'İN BEKLENTİSİ NET

Bayer Leverkusen, Alonso'nun Real Madrid'e transferi halinde maddi beklentisini şimdiden belirledi. Kulüp, olası bir teklif durumunda İspanyolların 15-20 milyon Euro arasında bir sözleşme fesih bedelini gözden çıkarmasını istiyor.

43 yaşındaki teknik direktör, şu ana kadar geleceğiyle ilgili net bir karar almış değil. Leverkusen yönetimi, Alonso'nun kararını kısa süre içinde açıklamasını bekliyor.