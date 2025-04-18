Arda Güler’in hocası değişebilir! Real Madrid hedefini belirledi

İspanyol devinde Ancelotti'nin yerine geçebilecek en güçlü aday ise Xabi Alonso olarak öne çıkıyor.

Sky kaynaklı haberlere göre, Alonso'nun temsilcisi yakın zamanda Real Madrid yönetimiyle yeniden temasa geçti. Ancak şu ana kadar İspanyol kulübünün, Bayer Leverkusen ile doğrudan bir görüşme yapmadığı belirtildi.